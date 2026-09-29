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Amerika uvela nove sankcije Iranu

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29.09.2026 22:58

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Жена држи иранску заставу током провладине кампање у центру Техерана, у Ирану, у понедјељак, 17. августа 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Vahid Salemi

Sjedinjene Američke Države uvele su novi paket sankcija protiv deset pojedinaca i više organizacija koje optužuju da pomažu iranskim programima naoružanja.

Američko Ministarstvo finansija saopštilo je da sankcionisani pojedinci i subjekti djeluju u Kini, Hong Kongu, Pakistanu, Saudijskoj Arabiji i Turskoj, te da su učestvovali u nabavci komponenti za iransko Ministarstvo odbrane.

Sankcije podrazumijevaju zamrzavanje njihove imovine i imovinskih interesa koji se nalaze u SAD ili su pod kontrolom američkih lica, dok je američkim građanima i kompanijama zabranjeno da obavljaju transakcije s njima.

Vašington tvrdi da je cilj ovih mjera da se Teheranu oteža obnova i razvoj vojnih kapaciteta, kao i da se povećaju troškovi mrežama koje mu nabavljaju dijelove i tehnologiju za naoružanje.

Američko Ministarstvo finansija i ranije je ukazivalo na mreže povezane sa iranskim Ministarstvom odbrane i Revolucionarnom gardom, koje preko kompanija u Hong Kongu, Kini i drugim državama nabavljaju osjetljivu tehnologiju i komponente za iransko oružje.

Novi paket dio šireg pritiska na Iran

Nove mjere dio su šire kampanje ekonomskog pritiska na Iran.

Vašington je ovog mjeseca sankcionisao i veliku banku za koju tvrdi da pomaže Iranu u zaobilaženju međunarodnih sankcija, a nekoliko dana ranije na meti su bile i mreže povezane sa iranskim saveznicima i proiranskim grupama u regionu.

Prethodne američke mjere odnosile su se i na drugu najveću rusku banku VTB i tursku Golden global banku (Golden Global Bank), kao i na pojedince i organizacije koje Vašington povezuje sa iračkim Kataib Hezbolahom i libanskim Hezbolahom.

Američke vlasti sankcionisale su i niz iranskih avio-prevoznika. Na spisak je ukupno dodato 27 kompanija, među kojima su Kiš erlajns (Kish Airlines), Iran ertur (Iran Airtour) i ATA erlajns (ATA Airlines).

Administracija predsjednika Donalda Trampa posljednjih mjeseci dodatno je pojačala finansijski pritisak na Teheran, nastojeći da ograniči iranske izvore finansiranja i nabavku tehnologije za vojni sektor.

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Donald Tramp

Iran

sankcije

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