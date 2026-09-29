Kremlj objavio detalje sa sastanka Putina sa Minićem i Dodikom

Kremlj objavio na svojoj stranici detalje sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Rusku stranu na sastanku su predstavljali pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar energetike Sergej Civilev i šef Federalne agencije za tehničku regulaciju i metrologiju i predsjednik ruske strane Međuvladine rusko-bosansko-hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Anton Šalajev.

Kremlj o sastanku Putina sa Dodikom i Minićem

Kremlj je objavio i cijeli razgovor Putina i Dodika sa sastanka.