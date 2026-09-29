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Kremlj objavio detalje sa sastanka Putina sa Minićem i Dodikom

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29.09.2026 18:16

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Кремљ објавио детаље са састанка Путина са Минићем и Додиком
Foto: ATV

Kremlj objavio na svojoj stranici detalje sastanka predsjednika Rusije Vladimira Putina sa predsjednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom SNSD-a Miloradom Dodikom.

Rusku stranu na sastanku su predstavljali pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, ministar energetike Sergej Civilev i šef Federalne agencije za tehničku regulaciju i metrologiju i predsjednik ruske strane Međuvladine rusko-bosansko-hercegovačke komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju Anton Šalajev.

Кремљ о састанку Путина са Додиком и Минићем
Kremlj o sastanku Putina sa Dodikom i Minićem

Kremlj je objavio i cijeli razgovor Putina i Dodika sa sastanka.

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Tagovi :

Dodik Putin

Vladimir Putin

Milorad Dodik

Kremlj

Komentari (4)

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