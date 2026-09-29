Dodik: Mihael Martens persona non grata u Republici Srpskoj

Njemački novinar Mihael Martens, koji je pitao ukrajinskog predsjednika Vladimira Zelenskog kako Evropljani mogu da pomognu Ukrajini da "ubije još Rusa", proglašen je personom non grata u Republici Srpskoj, izjavio je predsjednik Milorad Dodik za RIA "Novosti".

Dodik je u avgustu rekao da bi Martensu mogao biti zabranjen ulazak u Republiku Srpsku.

"On je persona non grata u Republici Srpskoj i on je toga savršeno svjestan. Ako počini bilo kakvu provokaciju, preduzećemo mjere, on je definitivno nepoželjan gost", rekao je Dodik agenciji RIA "Novosti".

Martens, novinar njemačkog lista "Frankfurter algemajne cajtung", postavio je to pitanje Zelenskom 8. avgusta na zajedničkoj konferenciji u Beogradu sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, prenosi Srna.

Kao odgovor, portparol ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova rekla je da su pozivi na istrebljenje ljudi na osnovu etničke pripadnosti neprihvatljivi i kriminalni.

Ona je dodala da je Martensov djed bio nacistički oficir visokog ranga koji je služio u Vrhovnoj komandi Vermahta.