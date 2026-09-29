Maričić: Plakati protiv SNSD-a očaj političkih protivnika pred još jedan izborni poraz

Autor:ATV redakcija
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Plakati sa porukama protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ koji se lijepe po ulazima stambenih zgrada u Banjaluci pokazuju očaj političkih protivnika pred još jedan izborni poraz, istakao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.
"Poruke uvredljivog sadržaja nisu ništa drugo nego pokazatelj kakva je situacija kod onih kojima smetaju politike SNSD-a, tačnije, nikad jači međunarodni položaj Republike Srpske, vrijeme u kome se povećavaju plate i penzije, grade auto-putevi, bolnice, škole, vrtići", poručio je Maričić.
On je istakao da oni koji lijepe sramotne poruke po banjalučkim stambenim zgradama su oni kojima ništa drugo i nije preostalo u posljednjim danima predizborne kampanje kada shvataju da je 4. oktobar dan njihovog novog poraza.
Uvažavajući svačije mišljenje, kaže Maričić, naglašavamo da se SNSD nikada nije koristio ovakvim stvarima u predizbornoj kampanji, prenosi Srna.
"Tužno je vidjeti da se neko, uopšte, odlučio da na ovakav način iskaže svoj stav. A ako je takvima jedini stav da nešto napišu ili kažu protiv SNSD-a, i ne čudi da ih čeka novi izborni poraz", istakao je Maričić.
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