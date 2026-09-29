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Maričić: Plakati protiv SNSD-a očaj političkih protivnika pred još jedan izborni poraz

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29.09.2026 19:12

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директор Пореске управе Републике Српске и предсједник Градског одбора СНСД-а Бањалука
Foto: ATV

Plakati sa porukama protiv Saveza nezavisnih socijaldemokrata /SNSD/ koji se lijepe po ulazima stambenih zgrada u Banjaluci pokazuju očaj političkih protivnika pred još jedan izborni poraz, istakao je predsjednik Gradskog odbora SNSD-a Banjaluka Goran Maričić.

"Poruke uvredljivog sadržaja nisu ništa drugo nego pokazatelj kakva je situacija kod onih kojima smetaju politike SNSD-a, tačnije, nikad jači međunarodni položaj Republike Srpske, vrijeme u kome se povećavaju plate i penzije, grade auto-putevi, bolnice, škole, vrtići", poručio je Maričić.

On je istakao da oni koji lijepe sramotne poruke po banjalučkim stambenim zgradama su oni kojima ništa drugo i nije preostalo u posljednjim danima predizborne kampanje kada shvataju da je 4. oktobar dan njihovog novog poraza.

Uvažavajući svačije mišljenje, kaže Maričić, naglašavamo da se SNSD nikada nije koristio ovakvim stvarima u predizbornoj kampanji, prenosi Srna.

"Tužno je vidjeti da se neko, uopšte, odlučio da na ovakav način iskaže svoj stav. A ako je takvima jedini stav da nešto napišu ili kažu protiv SNSD-a, i ne čudi da ih čeka novi izborni poraz", istakao je Maričić.

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Goran Maričić

SNSD

Izbori 2026

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