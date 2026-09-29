Teška nesreća u Trebinju: Dvoje hospitalizovano

Dvije osobe su večeras teško povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na dijelu obilaznice u trebinjskom naselju Gučina.

Iz trebinjske bolnice kažu da povrijeđeni nisu životno ugroženi i da će biti hospitalizovani.

“Žena je politraumizovana ima višestruke prelome kuka i potkoljenice. Jedan čovjek ima frakturu grudne kosti”, kaže za ATV doktorka iz Urgentnog centra Bolnice u Trebinju Una Bogdanović.

Nesreća u trebinjskom naselju Gučina

Iz PU Trebinje su rekli da će se oglasiti nakon urađenog uviđaja.

Na mjestu nezgode bili su i trebinjski vatrogasci a saobraćaj je bio obustavljen.