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Teška nesreća u Trebinju: Dvoje hospitalizovano

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29.09.2026 20:08

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Двије особе су тешко повријеђене, 29. септембра, у саобраћајној незгоди која се десила на дијелу обилазнице у требињском насељу Гучина.
Foto: ATV

Dvije osobe su večeras teško povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na dijelu obilaznice u trebinjskom naselju Gučina.

Iz trebinjske bolnice kažu da povrijeđeni nisu životno ugroženi i da će biti hospitalizovani.

“Žena je politraumizovana ima višestruke prelome kuka i potkoljenice. Jedan čovjek ima frakturu grudne kosti”, kaže za ATV doktorka iz Urgentnog centra Bolnice u Trebinju Una Bogdanović.

Nesreća u trebinjskom naselju Gučina

Iz PU Trebinje su rekli da će se oglasiti nakon urađenog uviđaja.

Na mjestu nezgode bili su i trebinjski vatrogasci a saobraćaj je bio obustavljen.

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Tagovi :

Saobraćajna nesreća

Trebinje

povrijeđeni

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