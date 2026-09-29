Teška nesreća u Trebinju: Dvoje hospitalizovano

Autor:Bojan Nosović
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Dvije osobe su večeras teško povrijeđene u saobraćajnoj nezgodi koja se desila na dijelu obilaznice u trebinjskom naselju Gučina.
Iz trebinjske bolnice kažu da povrijeđeni nisu životno ugroženi i da će biti hospitalizovani.
“Žena je politraumizovana ima višestruke prelome kuka i potkoljenice. Jedan čovjek ima frakturu grudne kosti”, kaže za ATV doktorka iz Urgentnog centra Bolnice u Trebinju Una Bogdanović.
Iz PU Trebinje su rekli da će se oglasiti nakon urađenog uviđaja.
Na mjestu nezgode bili su i trebinjski vatrogasci a saobraćaj je bio obustavljen.
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