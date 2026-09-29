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Saobraćajka u Banjaluci, povrijeđena jedna osoba

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29.09.2026 14:26

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Полиција МУП Републике Српске
Foto: ATV

Motociklista je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi u Banjaluci u kojoj su učestvovala još dva vozila, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Banjaluka.

Saobraćajna nezgoda dogodila se oko 13.10 časova u Ulici Jovana Dučića.

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Uviđaj je u toku.

(SRNA)

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Saobraćajna nezgoda

Banja Luka

udes

povrijeđen motociklista

PU Banjaluka

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