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Kojić: Suljagić izmišlja priče da bi došao do mjesta ambasadora

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29.09.2026 15:30

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Којић: Суљагић измишља приче да би дошао до мјеста амбасадора
Foto: ATV

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić napadima na institucije Republike Srpske želi da se nominuje za ambasadora nakon izbora, izjavio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

On je naveo da je Suljagić u te svrhe krenuo da izvodi performanse i izmišlja priče.

"Ovaj put želi da pokaže kako ima dobre veze u MUP-u Republike Srpske i želi da ponizi jedan od stubova Srpske pričom o upadu u Memorijalni centar i njegovim hapšenjem. Suljagić želi da ponizi MUP pričom da informacije `cure` i kako on ima neke koji mu dojavljuju", rekao je Kojić.

On smatra da je degutantno i morbidno da se žrtve koriste za političke igre bilo koga.

"Ali, šta da očekujemo od čovjeka koji je svog oca predstavio kao žrtvu nekakvog genocida iz 1995. godine, a znamo svi da mu je otac poginuo u napadu na srpsko selo mnogo prije 1995. godine", naveo je Kojić.

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On je ukazao da sam tajming koji je Suljagić izabrao za svoju igrariju i pravljenje žrtve od sebe daje za pravo da se sumnja da on sve čini kako bi se nominovao za ambasadora.

"Javna je tajna da mašta o tome, a to opet čini preko grbače žrtava i njihovih porodica što je u najmanju ruku bolesno. Ma koliko njemu smetalo Srebrenica je u Republici Srpskoj, a samim tim i Memorijalni centar Potočari i podizanje tenzija sigurno da nije dobro, pogotovo pred izbore", rekao je Kojić

On kaže da Suljagić i njegovi trabanti ne prezaju ni od čega i pokušavaju da izazovu neželjene scene kako bi ponovo počeli sa prizivanjem međunarodne zajednice jer je to njihova mantra skoro pa tri decenije.

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Naglasio je da stanovništvo treba da vjeruje institucijama i da ostane mirno, bez nasjedanja na provokacije onih koji se najbolje snalaze u haosu, dok institucije treba da rade svoj posao kako bi ovo podneblje ostalo mirno.

MUP Republike Srpske juče je odbacio kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje, kao i akciju ulaska Specijalne antiterorističke jedinice u taj centar.

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Branimir Kojić

Emir Suljagić

Memorijalni centar Potočari

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