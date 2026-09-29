Kojić: Suljagić izmišlja priče da bi došao do mjesta ambasadora

Direktor Memorijalnog centra Srebrenica Emir Suljagić napadima na institucije Republike Srpske želi da se nominuje za ambasadora nakon izbora, izjavio je predsjednik Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srebrenice Branimir Kojić.

On je naveo da je Suljagić u te svrhe krenuo da izvodi performanse i izmišlja priče.

"Ovaj put želi da pokaže kako ima dobre veze u MUP-u Republike Srpske i želi da ponizi jedan od stubova Srpske pričom o upadu u Memorijalni centar i njegovim hapšenjem. Suljagić želi da ponizi MUP pričom da informacije `cure` i kako on ima neke koji mu dojavljuju", rekao je Kojić.

On smatra da je degutantno i morbidno da se žrtve koriste za političke igre bilo koga.

"Ali, šta da očekujemo od čovjeka koji je svog oca predstavio kao žrtvu nekakvog genocida iz 1995. godine, a znamo svi da mu je otac poginuo u napadu na srpsko selo mnogo prije 1995. godine", naveo je Kojić.

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On je ukazao da sam tajming koji je Suljagić izabrao za svoju igrariju i pravljenje žrtve od sebe daje za pravo da se sumnja da on sve čini kako bi se nominovao za ambasadora.

"Javna je tajna da mašta o tome, a to opet čini preko grbače žrtava i njihovih porodica što je u najmanju ruku bolesno. Ma koliko njemu smetalo Srebrenica je u Republici Srpskoj, a samim tim i Memorijalni centar Potočari i podizanje tenzija sigurno da nije dobro, pogotovo pred izbore", rekao je Kojić

On kaže da Suljagić i njegovi trabanti ne prezaju ni od čega i pokušavaju da izazovu neželjene scene kako bi ponovo počeli sa prizivanjem međunarodne zajednice jer je to njihova mantra skoro pa tri decenije.

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Naglasio je da stanovništvo treba da vjeruje institucijama i da ostane mirno, bez nasjedanja na provokacije onih koji se najbolje snalaze u haosu, dok institucije treba da rade svoj posao kako bi ovo podneblje ostalo mirno.

MUP Republike Srpske juče je odbacio kao potpuno netačne i neosnovane tvrdnje direktora Memorijalnog centra Srebrenica Emira Suljagića da MUP priprema njegovo hapšenje, kao i akciju ulaska Specijalne antiterorističke jedinice u taj centar.