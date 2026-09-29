Umro bivši fudbaler Mančester sitija (32)

Veoma tužne vijesti dolaze iz Engleske, gdje je veoma rano - u 32. godini preminuo nekadašnji vezni igrač Mančester sitija, Karlajla, Stokporta i Berija, Kortni Mepen Volter, što je potvrdio njegov bivši klub.

Mepen Volter je prošao omladinsku školu Mančester sitija, a nastupao je i za reprezentaciju Engleske do 17 i 18 godina. Međutim, nikada nije dosegao visine koje su se za njega predviđale u tom vremenskom dobu.

Njegov bivši klub Karlajl junajted se oglasio putem društvene mreže "X".

"Svi u fudbalskom klubu Karlajl junajted duboko su ožalošćeni vestima o smrti našeg bivšeg igrača Kortnija Mepen-Voltera. Naše misli su u ovom teškom trenutku uz Kortnijevu porodicu i prijatelje", stoji u ovoj objavi.

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Inače, Mepen Volter je napustio Beri na kraju sezone, pa je bio bez kluba. Oglasio se upravo i Beri, koji je izjavio saučešće porodici i prijateljima, dok se javio i Džon Gold, predsjednik Nantviča, gdje je takođe igrao. On je govorio o Mepenu Volteru kao "ličnosti veće od života, sa najvećim srcem".

Mepen-Volter je 2013. godine osuđen na 16 mjeseci zatvora zbog izazivanja saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom iz nehata, u kojoj su poginuli brat i sestra. Do udesa je došlo u septembru 2012. godine, kada je svojim „mercedesom C220“, koji je vodio na djedovo ime, udario u njihov automobil marke „nisan mikra“.

(Telegraf)