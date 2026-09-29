FIFA tužila UEFA zbog uznemiravanja Infantina

Razlog je kampanja dezinformacija u vezi neuspjelog projekta prodaje takmičenja privatnim investitorima, kao i zbog uznemiravanja predsjednika FIFA Đanija Infantina, prenosi Skaj njuz.

Kako se navodi, tvrdnje su iznijete u sudskom podnesku FIFA kojim se nastoji da se blokira zahtjev UEFA za svim dokazima vezanim za pokušaj prodaje akcija Svjetskog prvenstva privatnim investitorima.

UEFA je zatražila svu dokumentaciju u vezi sa napuštenim projektom FFE, navodeći da bi mogla da pokrene postupak protiv Infantina zbog krivičnog djela nesavjesnog upravljanja, uz tvrdnje da je on prodao prava na turnire po cijeni nižoj od tržišne radi lične finansijske koristi.

Pravni zastupnici FIFA ističu da postupanje UEFA pokazuje da je njen zahtjev podnijet u lošoj namjeri i sa ciljem uznemiravanja, kao i da se bez ikakvog osnova sugeriše da je Infantino pokušao da ostvari ličnu korist od predloga FFE, prenosi Tanjug.

U pravnom podnesku FIFA se dodaje da bi sud trebalo da odbaci svaki pokušaj uticaja na predsjedničke izbore u FIFA zasnovan na tim osnovama.

UEFA je prije dva mjeseca povukla podršku Infantinu za novi, četvrti mandat, na mestu predsjednika FIFA, ali još uvijek nije istakla svog kandidata.

Rok za prijavu kandidata za predsjednika FIFA je 18. novembar, a izbori za predsjednika FIFA održaće se u martu 2027. godine na Kongresu u Rabatu.