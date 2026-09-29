Kovačević: Nisu nam bitne Blanušine izjave o sastanku sa Dodikom, bitno nam je da se drži dogovora

Danima me zovu da prokomentarišem izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše o susretu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Nisu nam uopšte bitne Blanušine izjave i činjenica da ne govori istinu, bitno nam je samo da se drži dogovora, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.