Kovačević: Nisu nam bitne Blanušine izjave o sastanku sa Dodikom, bitno nam je da se drži dogovora

Autor:ATV redakcija
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Danima me zovu da prokomentarišem izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše o susretu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Nisu nam uopšte bitne Blanušine izjave i činjenica da ne govori istinu, bitno nam je samo da se drži dogovora, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.
"Toliko", napisao je Kovačević na Iksu.
Danima me zovu da prokomentarišem izjavu Branka Blanuše o susretu sa Dodikom.— Radovan Kovačević (@KovacevicRaso) September 29, 2026
Nisu nam uopšte bitne Blanušine izjave i činjenica da ne govori istinu, bitno nam je samo da se drži dogovora.
Toliko.
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