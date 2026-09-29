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Kovačević: Nisu nam bitne Blanušine izjave o sastanku sa Dodikom, bitno nam je da se drži dogovora

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29.09.2026 16:07

Komentari:

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Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Danima me zovu da prokomentarišem izjavu predsjednika SDS-a Branka Blanuše o susretu sa predsjednikom Miloradom Dodikom. Nisu nam uopšte bitne Blanušine izjave i činjenica da ne govori istinu, bitno nam je samo da se drži dogovora, rekao je portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Toliko", napisao je Kovačević na Iksu.

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Tagovi :

Radovan Kovačević

SNSD

Branko Blanuša

SDS

Komentari (2)

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