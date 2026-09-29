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Milorad Dodik i Savo Minić zakazali konferenciju za novinare

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29.09.2026 15:30

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Милорад Додик и Саво Минић заказали конференцију за новинаре
Foto: X / Milorad Dodik

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik održaće sutra konferenciju za novinare na Aerodromu Banjaluka, povodom posjete Ruskoj Federaciji.

Konferencija će biti održana u 13.30 časova, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću.

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Tagovi :

Savo Minić

Milorad Dodik

Rusija

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