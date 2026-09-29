Putin sa Dodikom i Minićem: Odnosi Rusije i Srpske bratski, nametanja sa strane, smatramo neprihvatljivim

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin istakao je na sastanku u Kremlju sa premijerom Republike Srpske Savom Minićem i predsjednikom Miloradom Dodikom da su odnosi Rusije i Srpske bratski i da će se raditi na njihovom jačanju.

"Drago mi je da vas vidim. Ove godine je delegacija Republike Srpske učestvovala na obilježavanju Dana pobjede. Naši odnosi su bratski i mi ćemo nastaviti da radimo na njihovom jačanju", rekao je Putin na početku sastanka.

Sastanak Dodik i Minića sa Putinom

Putin je istakao da zajedno teže uspostavljanju pravednijeg međunarodnog poretka.

Ruski predsjednik je poželio uspjeh vladajućoj koaliciji u Republici Srpskoj na predstojećim opštim izborima u BiH.

"Nikakvo strano miješanje neće promijeniti mišljenje stanovništva. Razumijemo koliko je situacija komplikovana. Vi znate naše pristupe o svemu. Još jednom vam iskreno želimo uspjeh", rekao je Putin.

Ruski predsjednik je istakao da mu je poznato da Srbi ne traže nikakav izuzetak za sebe mimo bilo kakvih pravila.

"Ništa ne tražite posebno, već samo izvršenje donesenih odluka. A nametanja sa strane, kršeći dogovore, smatramo neprihvatljivim", rekao je Putin.