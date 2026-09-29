Milorad Dodik i Savo Minić se sastali sa Vladimirom Putinom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.
Republika Srpska
Dodik i Minić sa Putinom: Nismo dozvolili uvođenje viza za građane Ruske Federacije
Republika Srpska
Putin sa Dodikom i Minićem: Odnosi Rusije i Srpske bratski, nametanja sa strane, smatramo neprihvatljivim
Sastanku je prisustvovao i šef Predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović.
Još jedan sastanak s predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 29, 2026
Nastavak kontinuirane saradnje, razmjena mišljenja o svim važnim pitanjima. pic.twitter.com/GBOmn9EAOO
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