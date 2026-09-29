Milorad Dodik i Savo Minić se sastali sa Vladimirom Putinom

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Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik sastali su se danas u Moskvi sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom.

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