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Poruka iz Kremlja: Odnosi Srpske i Rusije istorijski

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29.09.2026 12:04

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Порука из Кремља: Односи Српске и Русије историјски

Ruski predsjednik Vladimir Putin sastaće se danas sa predsjednikom Miloradom Dodikom i premijerom Republike Srpske Savom Minićem.

"Odnosi Rusije i Republike Srpske su istorijski, tradicionalni i veoma, veoma bliski. Sjećate se da je Putin redovno održavao sastanke sa Miloradom Dodikom. Sada se ti kontakti nastavljaju i sa Savom Minićem", rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Жељка Цвијановић

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Podsjećamo, Dodik je ranije rekao da će sa ruskim predsjednikom analizirati ranije dogovoreno, ali da će biti govora i o budućim planovima.

Dodik je istakao da su odnosi Republike Srpske sa Ruskom Federacijom na najvišem mogućem nivou, da se održavaju u okviru strateške saradnje.

Govoreći o Dejtonskom sporazumu, optužio je Zapad za njegovo narušavanje, dok je za Rusiju rekao da je u Savjetu bezbjednosti UN dosljedno podržavala Dejton.

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Tagovi :

Rusija

Republika Srpska

Milorad Dodik

Kremlj

Savo Minić

Vladimir Putin

Dmitrij Peskov

Komentari (6)

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