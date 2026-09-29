Zeljković najavio novi vid pomoći porodicama sa četvoro i više djece

Autor:ATV redakcija
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Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske za Izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković istakao je da ozbiljna država ne pretvara prava porodica u povremenu političku odluku, već ih uređuje sistemski.
"Zato ću predložiti da podršku koja se iz budžeta Republike Srpske isplaćuje nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece zakonski vežemo za najnižu platu.
Kada raste standard, treba da raste i podrška ovim porodicama", istakao je Zeljković za Srnu.
On je podsjetio da Republika Srpska danas pomaže roditeljima sa četvoro i više djece ali njegova želja je da se napravi još jedan korak - da ta podrška više ne zavisi od toga hoće li je neko povećati ove ili sljedeće godine.
"Porodici treba sigurnost a ne neizvjesnost", poručio je Zeljković., prenosi Srna.
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