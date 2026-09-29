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Zeljković najavio novi vid pomoći porodicama sa četvoro i više djece

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29.09.2026 12:53

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одборник у Скупштини града Бањалука Богољуб Зељковић
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske za Izbornu jedinicu tri Bogoljub Zeljković istakao je da ozbiljna država ne pretvara prava porodica u povremenu političku odluku, već ih uređuje sistemski.

"Zato ću predložiti da podršku koja se iz budžeta Republike Srpske isplaćuje nezaposlenim roditeljima sa četvoro i više djece zakonski vežemo za najnižu platu.

Kada raste standard, treba da raste i podrška ovim porodicama", istakao je Zeljković za Srnu.

On je podsjetio da Republika Srpska danas pomaže roditeljima sa četvoro i više djece ali njegova želja je da se napravi još jedan korak - da ta podrška više ne zavisi od toga hoće li je neko povećati ove ili sljedeće godine.

"Porodici treba sigurnost a ne neizvjesnost", poručio je Zeljković., prenosi Srna.

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Tagovi :

Bogoljub Zeljković

Četiri i više

porodica

Republika Srpska

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