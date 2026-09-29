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Cvijanović: Izložba o srpskim oficirima - dug prema svim srpskim junacima

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29.09.2026 13:43

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Српски члан Предсједниништва БиХ Жељка Цвијановић данас је у Музеју Републике Српске у Бањалуци отворила изложбу "Јунаци на бранику Републике Српске".
Foto: Srna

Srpski član Predsjedniništva BiH Željka Cvijanović danas je u Muzeju Republike Srpske u Banjaluci otvorila izložbu "Junaci na braniku Republike Srpske", za koju je rekla da je posvećena trojici srpskih junaka, ali i svim borcima i oficirima koji su branili Srpsku kada je bilo najpotrebnije.

"Mnogi su za Srpsku dali živote i dijelove tijela, a neki su sa nama nastavili da razvijaju Republiku Srpsku, budu dobri savjetodavci i oslonac našeg društva", rekla je Cvijanovićeva novinarima u Banjaluci.

Izložba je posvećena životima i zaostavštini general-pukovnika Momira Talića, pilota pukovnika Zlatana Crnalića i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića, a Cvijanovićeva je naglasila i da je ona dug prema istoriji i ovim i svim drugim sjajnim oficirima.

"Moramo oteti od zaborava žrtve koje su položene za slobodu i zahvljaujući kojima danas živimo. Dugujemo zahvalnost časnim oficirima koji su pokazali kako se bori za Republiku Srpsku, čuvajući naše kuće i ognjišta", naglasila je Cvijanovćeva.

Autor izložbe je kustos Ostoja Railić naglasio je da je izložba cjelina u kojoj su opisani životni putevi trojice oficira Vojske Republike Srpske.

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"Pored toga prikazani su i dijelovi njihove zaostavštine. Proces prikupljanja građe je počeo 2021. godine kada je napravljena koncepcija rada. Prethodno smo imali priču o Nikoli Koljeviću i Milanu Jeliću. Ukoliko dobijemo građu o nekim drugim oficirima možemo nastaviti dalje", rekao je Railić.

Direktor Muzeja Srpske Davor Strika rekao je da je ova institucija opredijeljena i u budućnosti da nastavi da njeguje uspomenu na Odbrambeno-otadžbinski rat, ali i na period odbrane i stvaranja Republike Srpske.

On je istakao da su srpski član Predsjedništava Bih Željka Cvijanovoć, predsjednik Milorad Dodik i drugi zvaničnici i institucije Srpske pomogli i pomažu aktivnosti Muzeja.

Na izložbi i pratećoj publikaciji opisane su kraće biografije trojice oficira Vojske Republike Srpske: general-pukovnika Momira Talića (1942-2003), pilota pukovnika Zlatana Crnalića (1963-2024) i pilota potpukovnika Slobodana Kusturića /1955-1993/ te prikazani predmeti i dokumenti iz njihovih zaostavština.

Prikazano 49 predmeta i dokumenata, 34 fotografije i 14 odgovarajućih tekstova.

Ovaj proces prikupljanja građe iz istorije Republike Srpske finansiralo je Ministarstva prosvjete i kulture.

Dokumenti i predmeti su brojni i raznovrsni: ordeni, medalje, povelje i drugi akti o dodjeli odlikovanja, uniforme, kacige, šapke, pilotski kombinezoni i jakne, beretke, diplome, dokumenti različite provenijencije, topografske karte, radne bilješke, časopisi, brošure, amblemi.

(Srna)

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Željka Cvijanović

Muzej Republike Srpske

izložba

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