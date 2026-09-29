Marina oteta sa pet godina i ostavljena u džungli: Tvrdi da su je odgajali majmuni

Priča o Marini Čepman, Britanki rođenoj u Kolumbiji, zvuči poput scenarija za holivudski film, a njena nevjerovatna drama u džungli već decenijama fascinira svjetsku javnost.

Nakon što je kao petogodišnja djevojčica oteta iz porodičnog doma 1954. godine, otimači su je ostavili duboko u kolumbijskoj džungli, gdje je, da bi preživjela, morala da nauči život među divljim životinjama, prenosi Stil.

O svom iskustvu i načinu na koji je uspela da sarađuje sa majmunima da bi opstala, Marina je kroz svoja svedočenja i knjigu prenijela potresne detalje:

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"Jednog trenutka čučala sam na goloj zemlji, igrala se... Sljedećeg trenutka, vidjela sam bljesak crne ruke i bijele tkanine, koja mi je prekrivala lice. Dok sam se trzala od iznenađenja i užasa, osjetio se oštar miris hemikalije. Moja posljednja misao bila je jednostavna: umrijeću. Kada sam se probudila, bila sam u zadnjem dijelu kamiona sa drugom prestravljenom djecom."

"Prvo mi je samo jedan majmun prišao i bocnuo me, a onda je došao još neki. Bio je to lijep osjetiti nešto u tom trenutku, samo sam zaboravila da zaplačem... Poslije nekog vremena su me prihvatili."

Danas, u srednjim sedamdesetim godinama, Marina živi u Velikoj Britaniji sa porodicom, a svoju fascinantnu priču ovekovečila je u autobiografiji „Djevojka bez imena“ i kroz stručni dokumentarac National Geographic-a.