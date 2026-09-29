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AVCRS i Grad Gradiška: Podrška filmskoj produkciji i razvoju filmske industrije

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29.09.2026 15:18

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АВЦРС и Град Градишка: Подршка филмској продукцији и развоју филмске индустрије
Foto: Instagram / AVCRS

Direktor Audio-vizuelnog centra Republike Srpske Anja Ilić i gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić potpisali su Sporazum o saradnji, kojim je predviđeno da gradske ustanove, preduzeća i organizacije pruže podršku produkcijama koje se odluče za snimanje na teritoriji Gradiške.

Podrška će se ogledati u logistici, korišćenju raspoloživih kapaciteta i drugim oblicima saradnje, što će produkcijama olakšati realizaciju snimanja i doprinijeti smanjenju troškova filmske proizvodnje.

Direktorka AVCRS Anja Ilić naglasila je da je ovakav vid saradnje od velikog značaja za projekte koje Centar podržava, jer uključivanje lokalne zajednice omogućava da se kroz logističku i drugu podršku audio-vizuelna djela uspješnije realizuju i dovedu do kraja.

Gradonačelnik Adžić istakao je da je prvi dugometražni igrani film već snimljen na području Gradiške, te da filmska produkcija predstavlja priliku za promociju Gradiške i njenih potencijala, ali i za dalji razvoj filmske industrije Republike Srpske.

Podršku snimanjima pružaće i Civilna zaštita Gradiška, čiji je šef Odsjeka Slobodan Knežević potvrdio da su svi njihovi raspoloživi kapaciteti na raspolaganju produkcijama. Oprema Civilne zaštite i ranije je korišćena za potrebe snimanja filmova.

Potpisani sporazum predstavlja primjer saradnje lokalne zajednice i filmskog sektora, a iz AVCRS-a je poručeno da bi ovaj model saradnje mogle slijediti i druge lokalne zajednice u Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Audio-vizuelni centar

Gradiška

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