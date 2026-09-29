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Čudo kod Trebinja o kojem svi pričaju: Svetinja koja krije veliku tajnu

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29.09.2026 12:16

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Павлова пећина
Foto: Screenshot/Youtube

Jedan od najznačajnijih praistorijskih lokaliteta u Hercegovini, smješten svega dva kilometra od čuvenog Petro-Pavlovog manastira, jeste Pavlova pećina - mjesto izrazite prirodne ljepote i duboke duhovnosti.

Ova pećina je izuzetno bogata pećinskim nakitom, a u njenoj unutrašnjosti dominiraju masivni oblici pećinskih stubova građeni od krupnih kristala kalcita. Postoji više narodnih legendi vezanih za ovaj lokalitet, a prema davnom predanju u nju je dolazio sveti apostol Pavle koji je tu, krijući se od surove rimske vlasti, pokrštavao narod.

"Tradicionalno se svake godine u pećini, na Petrovdan, okuplja veliki broj vjernika uz prisustvo sveštenika koji obavlja službu. Pećina ima kameni oltarski dio i ikonu svetog apostola Pavla. Sama pećina se sastoji od nekoliko dvorana bogato ukrašenih stalaktitima i stalagmitima. U unutrašnjosti pećine se nalazi i malo jezero koje se povezuje sa vjerovanjem da će djevojke koje se umiju njegovom vodom na Petrovdan biti lijepe i privlačne, a vjeruje se i da je ta voda ljekovita“, naveli su iz Turističke organizacije Republike Srpske.

Pavlova pećina tako predstavlja jedinstven spoj prirodnog fenomena, praistorijskog nasljeđa i religioznog skrovišta, zbog čega svake godine privlači sve veći broj hodočasnika i turista iz svih krajeva.

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Tagovi :

pećina

Trebinje

TORS

Turistička organizacija Republike Srpske

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