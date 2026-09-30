Onkolog preporučuje doručak bogat vlaknima, ovo je osnova

Jutro često prođe u spremanju za posao, traženju ključeva i pogledavanju na sat, pa doručak postane ono što stignemo da kupimo usput ili pojedemo stojeći, prije nego što izađemo iz kuće.

Pecivo iz pekare jeste jednostavno rješenje, ali jednako praktičan može da bude i obrok koji pripremamo kod kuće, od namirnice koju mnogi već imaju u kuhinji.

Upravo ovsene pahuljice izdvaja američki onkolog doktor Andre Goj iz centra za liječenje raka "John Theurer", ukazujući na njihov sadržaj prehrambenih vlakana.

Ističe da je njihova prednost u tome što se lako kombinuju sa voćem, orašastim plodovima i sjemenkama, pa obična kaša može da postane raznovrstan i zasitan doručak.

Zašto su vlakna važna

Ovas sadrži složene ugljene hidrate i vlakna, uključujući rastvorljiva, a obrok od integralnih žitarica može da doprinese osjećaju sitosti i boljem unosu hranljivih materija. Vlakna imaju važnu ulogu u radu crijeva, zbog čega je korisno da njihovi izvori budu redovno zastupljeni u ishrani.

Kada se govori o vezi između ishrane i raka, potrebno je precizno objasniti šta dokazi pokazuju: ishrana bogata integralnim žitaricama i namirnicama koje sadrže vlakna povezana je sa manjim rizikom od raka debelog crijeva. To ne znači da ovsena kaša može da spriječi bolest, niti da jedna namirnica pruža sigurnu zaštitu, već da ovakav doručak može da bude dio dugoročno kvalitetnije ishrane.

Šta dodati da kaša bude ukusnija

Ovsene pahuljice ne moraju svakog jutra da imaju isti ukus. Borovnice, maline, kupine ili jagode jednostavan su dodatak, a mogu da se koriste svježe ili smrznute, u zavisnosti od toga šta nam je dostupno.

Dr Goj posebno izdvaja bobičasto voće zbog sadržaja antioksidanasa, dok kao dodatke kaši predlaže i orahe, bademe i čija sjemenke. Umjesto da se doručak oslanja na zaslađene prelive, ukus može da dobije kombinovanjem ovih namirnica, uz voće koje mu daje slatkoću.

Važna je i jednostavnost pripreme: kada su osnovne namirnice pri ruci, lakše je da ovakav obrok postane dio svakodnevne rutine. Nije potrebno da činija bude prepuna različitih dodataka, dovoljno je izabrati nekoliko koje volimo i mijenjati ih kako doručak ne bi postao jednoličan.

Prijedlog i za one koji vole slan doručak

Za ljude kojima slatka kaša nije prvi izbor, dr Goj predlaže i tofu kao biljni izvor proteina, umjesto prerađenih mesnih proizvoda koji se često nalaze na jutarnjem meniju. Uz njega može da se pripremi špinat, pa doručak dobija i povrće.

Poenta ove preporuke je u svakodnevnim izborima koji mogu da se ponavljaju bez mnogo komplikovanja: jednostavan obrok, više integralnih žitarica i raznovrsnih biljnih namirnica, uz svijest da zdravlje ne zavisi od jedne činije, već od mnogo navika koje gradimo tokom vremena, prenosi Ona.