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Kada se očekuju prvi nezvanični rezultati izbora?

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30.09.2026 16:07

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Изборне технологије
Foto: ATV

Centralna izborna komisija /CIK/ BiH najavila je da će u nedjelju, 4. oktobra, na dan opštih izbora u 9.00 časova saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20.00 časova.

Prema planu rada izbornih, CIK će odziv birača do 11.00 časova saopštiti na konferenciji za medije u 12.00 časova.

Odziv birača do 15.00 časova biće saopšten u 16.00 časova.

Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, a u centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača.

(RTRS)

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CIK BiH

Izbori 2026

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