Kada se očekuju prvi nezvanični rezultati izbora?

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Centralna izborna komisija /CIK/ BiH najavila je da će u nedjelju, 4. oktobra, na dan opštih izbora u 9.00 časova saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20.00 časova.

Prema planu rada izbornih, CIK će odziv birača do 11.00 časova saopštiti na konferenciji za medije u 12.00 časova. Odziv birača do 15.00 časova biće saopšten u 16.00 časova. Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, a u centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača. (RTRS)

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