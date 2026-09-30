Kada se očekuju prvi nezvanični rezultati izbora?

Autor:ATV redakcija
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Centralna izborna komisija /CIK/ BiH najavila je da će u nedjelju, 4. oktobra, na dan opštih izbora u 9.00 časova saopštiti informacije o otvaranju biračkih mjesta, dok će objava konačnog odziva i preliminarnih nepotpunih rezultata sa elektronskih skenera biti u 20.00 časova.
Prema planu rada izbornih, CIK će odziv birača do 11.00 časova saopštiti na konferenciji za medije u 12.00 časova.
Odziv birača do 15.00 časova biće saopšten u 16.00 časova.
Opšti izbori u BiH zakazani su za nedjelju, 4. oktobra, a u centralnom biračkom spisku upisano je 3.408.517 birača.
(RTRS)
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