Više od petine stanovništva starije od 65 godina

Autor:ATV redakcija
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U Srbiji nešto više od petine stanovništva ima 65 i više godina, među njima ima onih koji u tom dobu upisuju studije, a gotovo dvije trećine koristi internet, objavio je Republički zavod za statistiku.
U Srbiji živi gotovo milion i po, odnosno 1.499.355 ljudi koji imaju 65 i više godina, a njihov udio u ukupnom broju stanovnika iznosi 22,9 odsto.
Među starijima žene čine 852.081 lice, a muškarci 647.274.
Kada je riječ o radnom statusu, 90,4 odsto njih je van radne snage, a ukupno je zaposleno 9,3 odsto starijih osoba, od čega muškaraca 14 odsto, a žena gotovo tri puta manje - 5,8 odsto, prenosi Srna.
Njih 17,7 odsto su visokoobrazovani, pri čemu muškarci čine 21,8 odsto, a žene 14,5 odsto.
Zanimljivo je da je među upisanim studentima tekuće školske godine ukupno 34 starijih ljudi, od čega 25 muškaraca i devet žena, od kojih je doktorske studije upisalo 13 i to 11 muškaraca i dvije žene, a ostali osnovne i master studije.
Internet koristi 66,9 odsto ljudi koji imaju između 65 i 74 godine, a računar 32,7 odsto.
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Očekivano trajanje života, prema procjeni stanovništva i anketi o prihodima i uslovima života iz prošle godine, za ljude koji imaju 65 godina iznosi još 16,6 godina, od čega 11,8 godina zdravog života.
Republički zavod za statistiku objavio je ove podatke povodom Međunarodnog dana starijih osoba koji se obilježava sutra.
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