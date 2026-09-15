Logo

Čudo dugovječnosti u Japanu: Preko 100.000 ljudi ima više od 100 godina

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 14:34

Komentari:

0
Старац положио руку на дрену штаку.
Foto: Pexels/khbab alturky

Broj stogodišnjaka u Japanu prvi put je premašio 100.000, saopšteno je danas iz japanskog Ministarstva zdravlja.

Prema podacima Ministarstva, 107.677 osoba starijih od 100 godina sada živi u Japanu, što je povećanje od 7.914 u odnosu na prošlu godinu.

„Zadovoljni smo što veliki broj ljudi živi duže i ostaju aktivni zahvaljujući napretku medicinske tehnologije“, rekao je ministar zdravlja Keničiro Ueno.

Broj stogodišnjaka u Japanu neprestano je u porastu u poslednjih 56 godina, prenosi njemačka agencija DPA.

савјет министара

BiH

Savjet ministara bez konsenzusa o direktorima dvije agencije

Kada je počelo prikupljanje podataka 1963. godine, u Japanu je bilo samo 153 stogodišnjaka, a posle 25 godina taj broj je premašio 10.000.

Prema poslednjem istraživanju, oko 88 odsto stogodišnjaka su žene. U Japanu je životni vijek među najdužim na svijetu, gdje žene žive oko 87, a muškarci 81 godinu.

Istovremeno, broj stanovnika Japana smanjuje rekordnom brzinom zbog niske stope rasta i niskim nivoom imigracije.

Broj japanskih državljana pao je početkom godine ispod 120 miliona, što je prvi put u protekle 42 godine. Za samo godinu dana, broj stanovnika Japana smanjio se za 917.000.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Japan

Stogodišnjaci

stanovništvo

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кинеском званичнику 14 година робије

Svijet

Kineskom zvaničniku 14 godina robije

2 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров разговарао је са надбискупом Полом Ричардом Галагером, секретаром за односе са државама Свете столице, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 25. августа 2026. године.

Svijet

Lavrov upozorava: Gospodin Makron trenutno putuje

2 h

0
Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.

Svijet

Podrška Donaldu Trampu u porastu

4 h

0
Москва, Русија

Svijet

Moćna poruka iz Moskve: Bez Srba pobjeda ne bi bila moguća

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

24

Podijeljeno 40 auto-sjedalica za bebe rođene u ovoj godini

16

09

Ronaldo traži doživotnu kaznu zbog morbidnih skandiranja o Žoti

16

06

Pronađeno tijelo žene u laguni u Veneciji

15

49

Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

15

41

Pentagon: Američka vojska suočena sa nedostatkom naoružanja

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima