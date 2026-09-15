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Podrška Donaldu Trampu u porastu

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15.09.2026 12:12

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Републикански предсједнички кандидат и бивши предсједник САД-а Доналд Трамп говори на Биткоин конференцији, 27. јула 2024. године у Нешвилу, у Тенесију.
Foto: Tanjug/AP/Mark Humphrey

Podrška američkom predsjedniku Donaldu Trampu u porastu je sa ranije rekordno niskog nivoa, rezultati su nove ankete agencija Rojters i "Ipsos".

Prema rezultatima četvorodnevne ankete, 63 odsto Amerikanaca ne odobrava Trampovu ponudu koju je iznio tokom Konvencije Republikanske stranke da će osigurati da svi državljani SAD dobiju 5.000 dolara, ukoliko republikanci na izborima u novembru zadrže kontrolu nad Kongresom.

Ispitano je 1.143 Amerikanaca i margina greške je oko tri odsto.

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Rezultati ispitivanja pokazuju da oko 35 odsto Amerikanaca podržava Trampov rad u Bijeloj kući, što je porast u odnosu na avgust, kada je podrška bila najniža u njegovoj političkoj karijeri - 33 odsto.

Popularnost Trampa je u padu od početka sukoba u Iranu u februaru što je poremetilo isporuke nafte sa Bliskog istoka i izazvalo je rekordan rast cijena ovog energenta.

(Srna)

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Donald Tramp

Amerika

SAD

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