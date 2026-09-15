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Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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15.09.2026 12:35

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Млади из Зворника и Малог Зворника који су се данас састали на мосту краља Александра Првог Карађорђевића поводом Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Foto: SRNA

Mladi iz Zvornika i Malog Zvornika koji su se danas sastali na mostu kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.

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Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Zvornik

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