Susret mladih na mostu: Obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Mladi iz Zvornika i Malog Zvornika koji su se danas sastali na mostu kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave obilježava se 15. septembra, jer je srpska vojska na taj datum 1918. godine probila Solunski front i doprinijela raspadu saveza Centralnih sila i završetku Prvog svjetskog rata.

Obilježavanje praznika ustanovljeno je 2020. godine kako bi se ojačalo jedinstvo srpskog naroda u Srbiji i Republici Srpskoj.