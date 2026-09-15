Građani FBiH o bojkotu srpskih proizvoda: Kupujemo ono što je jeftinije

Pitali smo građane Sarajeva da li podržavaju poziv na bojkot proizvoda iz Srbije. Neki građani smatraju da treba podržati bojkot, dok jedan dio građana misli da je bojkot čista glupost.

"Ne podržavam nikakav bojkot, ali uvijek gledam odakle su i najviše kupujem naše proizvode, bosanske", rekla je jedna od građanki Sarajeva za ATV.

Dok drugi gledaju na proizvodima deklaracije, ostali više pažnje obraćaju na cijene proizvoda, kako bi jeftinije prošli.

Gradovi i opštine Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

"Kupujemo svi šta je jeftinije, kupujemo šta nam se sviđa, šta nam je pristupačnije", jasna je bila jedna od građanki, dok je druga gospođa dodala da je poziv na bojokot srpskih proizvoda čista glupost.

Većini građana izgleda ipak nije do bojkota, već razmišljaju kako će da prežive u mjesecu gdje im je za osnovnu potrošačku korpu potrebno dosta novca.