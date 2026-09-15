Palo hapšenje u Banjaluci: Oglasila se policija o divljanju na pješačkoj stazi

Banjalučanin P.P uhapšen je danas nakon što je nadležnoj policijskoj stanici danas od strane građana prijavljeno da se ford na plaži "Abacija" u Banjaluci kreće površinom koja je namijenjena za pješake.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su u neposrednoj blizini pronašli navedeno vozilo.

Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja P.P. kod kojeg je ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je prisustvo od 3,14 g/kg alkohola u organizmu.

Daljim provjerama utvrđeno je da na vozilu nedostaje jedna registarska oznaka, čiji gubitak lice nije prethodno prijavilo.

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P.P. će biti uručen prekršajni nalog zbog počinjenih zbog počinjenih prekršaja iz članova 33a., 38. i 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.