Logo

Palo hapšenje u Banjaluci: Oglasila se policija o divljanju na pješačkoj stazi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
15.09.2026 13:38

Komentari:

0
Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци
Foto: BL Portal

Banjalučanin P.P uhapšen je danas nakon što je nadležnoj policijskoj stanici danas od strane građana prijavljeno da se ford na plaži "Abacija" u Banjaluci kreće površinom koja je namijenjena za pješake.

Na mjesto događaja izašli su policijski službenici koji su u neposrednoj blizini pronašli navedeno vozilo.

Kontrolom je utvrđeno da vozilom upravlja P.P. kod kojeg je ispitivanjem na prisustvo alkohola utvrđeno je prisustvo od 3,14 g/kg alkohola u organizmu.

Daljim provjerama utvrđeno je da na vozilu nedostaje jedna registarska oznaka, čiji gubitak lice nije prethodno prijavilo.

Дивљао аутомобилом на пјешачкој стази у Бањалуци

Banja Luka

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

P.P. će biti uručen prekršajni nalog zbog počinjenih zbog počinjenih prekršaja iz članova 33a., 38. i 42a. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Banjaluka

incident

hapšenje

Policija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Удес код Кампуса у Бањалуци

Banja Luka

Novi udes u Banjaluci, ogromne gužve

2 h

0
Дивљао аутомобилом на пјешачкој стази у Бањалуци

Banja Luka

Novi snimak haosa u Banjaluci: Kako je krenula drama na pješačkoj stazi

3 h

3
Аутом улетио у пјешачку зону у Бањалуци

Banja Luka

Divljanje u Banjaluci: Autom uletio u pješačku zonu i pravio haos

4 h

2
Кружни ток код Шкорпиона

Banja Luka

Grb Velikana stiže na kružni tok u Banjaluci

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

09

Ronaldo traži doživotnu kaznu zbog morbidnih skandiranja o Žoti

16

06

Pronađeno tijelo žene u laguni u Veneciji

15

49

Suzana Zvonar osuđena na 11 mjeseci zatvora, policajca udarila u međunožje

15

41

Pentagon: Američka vojska suočena sa nedostatkom naoružanja

15

39

Etna ponovo zatvara aerodrome

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima