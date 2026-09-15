Dodik: Vučić svojim mandatom dao ključan doprinos izgradnji srpskog jedinstva i snage

Autor:ATV redakcija
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Aleksandar Vučić je svojim mandatom predsjednika Srbije dao ključan doprinos izgradnji srpskog jedinstva i snage, razumijevajući da su Srbija, Republika Srpska i srpski narod najjači onda kada djeluju saborno, povezano i sa punom sviješću da pripadaju istom narodu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.
"Ovaj dan je snažan podsjetnik koliko je važno da Srbi, gdje god živjeli, ostanu sabrani oko svojih najvažnijih nacionalnih vrijednosti - slobode, identiteta, istorijskog pamćenja i zajedničke budućnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.
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Dodik je naveo da Srbija i Republika Srpska danas stoje zajedno, povezane istim narodom, istom trobojkom i istom sviješću da se snaga čuva sabornošću i jedinstvom.
Neka srpska zastava, kaže Dodik, uvijek bude simbol te povezanosti, ponosa i trajanja.
Aleksandar Vučić @avucic je svojim mandatom predsjednika Srbije dao ključan doprinos izgradnji srpskog jedinstva i snage, razumijevajući da su Srbija, Republika Srpska i srpski narod najjači onda kada djeluju saborno, povezano i sa punom sviješću da pripadaju istom narodu.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 15, 2026
Ovaj… pic.twitter.com/SGZGc58fK7
"Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska! Živio srpski narod", poručio je Dodik.
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