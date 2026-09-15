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Dodik: Vučić svojim mandatom dao ključan doprinos izgradnji srpskog jedinstva i snage

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15.09.2026 14:21

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Београд, 15. септембра 2026.- Дан српског јединства, слободе и националне заставе -15. септембар обиљежава се данас у Србији и Републици Српској
Foto: FOTO TANJUG/ AMIR HAMZAGIĆ

Aleksandar Vučić je svojim mandatom predsjednika Srbije dao ključan doprinos izgradnji srpskog jedinstva i snage, razumijevajući da su Srbija, Republika Srpska i srpski narod najjači onda kada djeluju saborno, povezano i sa punom sviješću da pripadaju istom narodu, poručio je predsjednik Milorad Dodik.

"Ovaj dan je snažan podsjetnik koliko je važno da Srbi, gdje god živjeli, ostanu sabrani oko svojih najvažnijih nacionalnih vrijednosti - slobode, identiteta, istorijskog pamćenja i zajedničke budućnosti", napisao je Dodik na društvenoj mreži Iks.

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Dodik je naveo da Srbija i Republika Srpska danas stoje zajedno, povezane istim narodom, istom trobojkom i istom sviješću da se snaga čuva sabornošću i jedinstvom.

Neka srpska zastava, kaže Dodik, uvijek bude simbol te povezanosti, ponosa i trajanja.

"Živjela Srbija! Živjela Republika Srpska! Živio srpski narod", poručio je Dodik.

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Milorad Dodik

Aleksandar Vučić

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