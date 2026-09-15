Župljanin: Srbi sa obje strane Drine mogu biti ponosni - jedinstvo nikada nije bilo snažnije

Srbi sa obje strane Drine mogu biti ponosni na dostignuća u odnosima Republike Srpske i Srbije koja nezaustavljivo jačaju srpsko jedinstvo koje nikada nije bilo snažnije, ocijenio je predsjednik Organizacije starješina Vojske Republike Srpske Slobodan Župljanin.

"To nedvosmisleno pokazuje činjenica svesrpske sabornosti, dostojanstva i jedinstva iskazanih u odavanju počasti i zahvalnosti generalu Ratku Mladiću nakon što je ubijen od satanističke ruke Haškog tribunala. Dostignuti nivo jedinstva može služiti na ponos srpskom narodu, njegovom identitetu, a srpska zastava, grb i himna su neraskidivi vječni simboli sa kojima ćemo graditi bolju budućnost", poručio je Župljanin.

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Osvrnuvši se na sinoćnju svečanu akademiju u Banjaluci povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, Župljanin je ocijenio da je manifestacija protekla u istinskoj svečarskoj atmosferi, protkana sa mnogo ljubavi i poštovanja prema srpskom narodu i njegovim borcima koji su još davne 1918. godine stvorili nesalomljive temelje vjekovne težnje srpskog naroda za slobodom, kao najvišim idealom opstanka.

"U prepunoj dvorani `Borik` sinoć su odjekivale poruke mira i ljubavi o potrebi jačanja srpskog jedinstva, koje nije usmjereno ni protiv koga, o potrebi čuvanja i očuvanja slobode i nacionalne zastave, koja se uvijek ponosno vijorila u svakoj srpskoj pobjedi, ali i porazu. Znali smo da nije moguće pobijediti i uništiti narod koji se bori za svoju državu, slobodu i zastavu", istakao je Župljanin.

On je ocijenio da je izuzetno važno da Republika Srpska i Srbija i ove, kao i svih godina u budućnosti zajednički obilježavaju Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u znak sjećanja na proboj Solunskog fronta od slavne srpske vojske, saopšteno je Organizacije starješina Vojske Republike Srpske.

Župljanin je naglasio da je srpski narod ponosan na svoje pretke i istoriju, na svoju zastavu, koju doživljavaju kao trobojnu nit koja u neraskidivu zajednicu vezuje srpski narod u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti.

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On je rekao da obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ni na koji način nije mogla omesti zabrana leta aviona kojim je u Banjaluku trebao stići predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut.

"Premijer Macut je sinoć boravio u Banjaluci kao svoj na svome i još jednom pokazao da je volja i ljubav srpskog naroda jača od svih zabrana i mržnje koja dolazi iz FBiH prema Republici Srpskoj i srpskom narodu. Oni koji mrze nisu ni svjesni šta sve Srbi mogu učiniti kada ih na to motiviše zajedništvo i ljubav", naglasio je Župljanin.

On je ocijenio da će mržnja i politički diletantizam ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića nanijeti najviše štete njemu samom, ali i BiH u koju se kune.

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Župljanin je još jednom građanima Republike Srpske i Srbije uputio iskrene čestitke povodom obilježavanja zajedničkog praznika Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

(Srna)