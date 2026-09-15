Bojić: Srpski narod ne treba ničije odobrenje da govori o svom stradanju

Memorijalni centar Republike Srpske odbacuje pokušaje da se Međunarodna multimedijalna kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" predstavi kao politička provokacija, propaganda, poluistina ili negiranje stradanja drugih naroda, kao što se to navodi u pojedinim reagovanjima bošnjačkih predstavnika.

"Srpskim žrtvama se deklarativno priznaje pravo na pijetet, ali samo ako se njihovo stradanje uklopi u unaprijed zadati politički okvir. Sve izvan tog okvira proglašava se propagandom, revizionizmom ili političkom manipulacijom. To nije univerzalno poštovanje žrtava. To je zahtjev da jedan narod za pravo na sopstveno pamćenje prvo zatraži tuđu dozvolu", rekao je direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, Denis Bojić.

Ističe da Kampanja "Upoznajte srpsko stradanje" nije enciklopedija svih ratova i svih žrtava na prostoru bivše Jugoslavije.

"Ona ima jasno određenu temu: stradanje srpskog naroda tokom 20. vijeka: u Prvom svjetskom ratu, u Genocidu nad Srbima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, stradanje srpskog naroda tokom ratova devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Svako ko razumije prirodu memorijalnih institucija zna da tematska usmjerenost nije isto što i poricanje drugih žrtava", dodaje Bojić.

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Ističe da niko ozbiljan, ni pri zdravoj pameti, neće tvrditi da memorijalna institucija negira tuđu žrtvu samo zato što govori o sopstvenoj temi.

"U kampanji ne tražimo da srpske žrtve budu iznad bilo čijih. Tražimo da ne budu ispod drugih. Govorimo o ljudima koji su imali ime, prezime, porodicu, kuću i život. O djeci, civilima, vojnicima, prognanima, zarobljenima i nestalima čije porodice i danas tragaju za odgovorima. Pravo da srpske žrtve budu dio evropske i svjetske kulture pamćenja nećemo tražiti ni od koga. Naša lična, institucionalna, istorijska i moralna obaveza je da, dok smo živi, govorimo u ime onih koji su stradali zbog svog imena i prezimena, zbog svoje vjere i onoga što jesu. Jer, zbog njihovog stradanja mi danas postojimo", ističe Bojić, prenosi Memorijalni centar.