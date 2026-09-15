Krvavi detalji napada na pumpi: Izbo očuha pred majkom pa čekao policiju

Poznati su novi detalji napada koji se dogodio na benzinskoj pumpi u Vinici u Sloveniji.

Kako je policija utvrdila, porodica iz Ljubljane vraćala se sa porodične posjete u Hrvatskoj kada je muškarac (49) nožem napao svog očuha, najprije u automobilu, a potom i na benzinskoj pumpi.

Napad se dogodio u nedjelju nešto poslije 15 časova. Dok se porodica vraćala iz Hrvatske, muškarac rođen 1977. godine napao je svog očuha nožem. Očuh je izašao iz automobila na benzinskoj pumpi, ali je napadač nastavio napad i zadao mu nekoliko ubodnih rana.

U vozilu se nalazila i supruga povrijeđenog muškarca. Jedan mještanin Vinice priskočio je u pomoć i spriječio napadača da nastavi napad, prenosi 24 ur.

Napadač je potom stavio nož na krov automobila, sio na zemlju pored vozila i mirno sačekao dolazak policije, koja ga je privela.

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Kako je saopštila Policijska uprava Novo Mesto, osumnjičeni će u utorak, uz krivičnu prijavu, biti priveden istražnom sudiji.

„Uviđaj je obavljen, saslušani su svjedoci, a obezbijeđeni su tragovi, kao i nož koji je korišćen kao predmet izvršenja krivičnog djela. Protiv osumnjičenog će Odjeljenje kriminalističke policije Policijske uprave Novo Mesto podnijeti krivičnu prijavu zbog pokušaja ubistva, prema članu 115 Krivičnog zakonika, u vezi sa članom 34 istog zakona”, naveli su iz policije.

Benzinska pumpa nastavila je da radi nakon što su završene sve radnje u vezi sa uviđajem. Kako je policija dodala, nijedan zaposleni niti mušterija koja se u tom trenutku nalazila na pumpi nije bio ugrožen.

Povrijeđenom muškarcu pomoć su ukazali ljekari Hitne pomoći, nakon čega je helikopterom Hitne medicinske pomoći prevezen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.

Prema prvim informacijama, zadobio je teške povrede, ali mu život nije ugrožen i nalazi se na liječenju. O slučaju su obaviješteni istražni sudija i državni tužilac, koji su preuzeli istragu. Na mjesto događaja izašla je i uviđajna ekipa Policijske uprave Novo Mesto, prenosi Telegraf.rs.