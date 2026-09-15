Cvijanović: Srbija i Srpska jedinstvom iskazuju svoju snagu

Srbija i Republika Srpska obilježavanjem Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave iskazuju svoju snagu i šalju poruku svim Srbima, ma gd‌je živjeli, da treba da budu dio ovog jedinstvenog slavlja, rekla je srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović.

Nakon što je prisustvovala dod‌jeli odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama u Beogradu, Cvijanovićeva je ukazala na zajedništvo i ideale jedinstva, nacionalne zastave i slobode.

Napomenula je da svi Srbi treba da budu dio jedinstvenog razmišljanja o tome šta su naučili iz prošlosti, šta će raditi zajedno u budućnosti i kako sačuvati ono što se zove i vrijednosna i svaka druga biološka supstanca kada je u pitanju srpski narod.

"Šta reći o prazniku koji u svom nazivu sadrži ovako veličanstvene riječi kao što su sloboda, jedinstvo i zastava?", rekla je Cvijanovićeva novinarima.

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Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je na ceremoniji u Beogradu dodijelio odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Ceremoniji u Palati Srbija prisustvovali su i predsjednik Milorad Dodik i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije, predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut i premijer Republike Srpske Savo Minić, predsjednici skupština Srbije i Republike Srpske Ana Brnabić i Nenad Stevandić. Prisutni su bili i predstavnici Srba iz regiona.

(SRNA)