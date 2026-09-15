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Meteorolozi poslali alarmantno upozorenje: Slijede snažne oluje i katastrofalne poplave

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15.09.2026 14:55

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Монсунски облаци надвијају се над градом Ахмедабадом у Индији, у понедељак, 6. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ajit Solanki

Uprkos tome što je septembar već uveliko u toku, Sredozemno more ostaje izuzetno toplo. Nedavno je završena serija od 37 uzastopnih dana tokom kojih se prosječna temperatura površine mora držala iznad granice od 28 °C, čime je dosadašnji rekord nadmašen više od dvostruko.

Prema podacima portala MEDMOS španskog istraživačkog centra CEAM, prosječna površinska temperatura Sredozemnog mora iznosila je 27,4 °C. To je za čak dva stepena više od uobičajenog prosjeka za ovo doba godine i ujedno apsolutni rekord za sredinu septembra.

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Niz bez presedana trajao je od 5. avgusta do 10. septembra, bez ijednog dana pada ispod granice od 28 °C. Razmjere ovogodišnjeg ekstremnog toplotnog talasa najbolje pokazuju poređenja s ranijim rekordima:

- 37 dana (ove godine): Najduži kontinuirani period s temperaturom mora iznad 28 °C.

- 15 dana (2024. godina): Prethodni rekord po dužini trajanja.

- 5 dana (2023. godina): Treća najduža epizoda u istoriji mjerenja.

Tokom ovogodišnjeg rekordnog niza, prosječna temperatura mora iznosila je 28,29 °C, dok je na vrhuncu dostigla 28,65 °C. Prvog dana ove serije na plutači Dragonera, u blizini obale Majorke, izmjereno je 33,02 °C, što je istorijski najviša temperatura ikada zabilježena u Sredozemnom moru.

Ovaj ekstremni fenomen posljedica je rekordno toplog avgusta, tokom kog su se dugotrajnom trendu zagrijavanja pridružili učestali toplotni taalsi, akumulirajući ogromnu količinu toplote u površinskim slojevima mora.

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Dugotrajno visoke temperature dovode do toplotnog stresa kod morskih organizama, pomora osjetljivih vrsta i trajnih poremećaja u morskom ekosistemu. Osim toga, izuzetno toplo Sredozemlje predstavlja "tempiranu bombu" za jesenje vremenske prilike.

Viša temperatura vode uzrokuje pojačano isparavanje, zbog čega atmosfera upija ogromne količine vlage i energije. U slučaju prodora hladnijeg vazduha i stvaranja ciklona, toplo more može postati gorivo za izuzetno snažne oluje i katastrofalne bujične padavine.

(Kliks)

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Tagovi :

Visoke temperature

Sredozemno more

Rekordni toplotni talas

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