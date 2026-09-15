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Pentagon: Američka vojska suočena sa nedostatkom naoružanja

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15.09.2026 15:41

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Пентагон се види са Вашингтоновог споменика у сриједу, 19. августа 2026. године, у Вашингтону.
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon

Američka vojska suočava se sa nedostatkom naoružanja nakon što je više desetina letjelica uništeno u sukobu sa Iranom, saopšteno je iz Pentagona.

U izvještaju iznesenom pred Kongres SAD, generalni inspektorat američkog Ministarstva odbrane navodi da su uništena četiri aviona "F-15" i oko 30 bespilotnih letjelica "riper", te da je oštećen jedan avion "F-35" i sedam teretnih aviona.

"Tokom sukoba, u iranskim napadima oštećeno je i uništeno više stotina zgrada i objekata u američkim bazama u Kuvajtu, Bahreinu, Kataru, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Saudijskoj Arabiji, Iraku, Omanu i Jordanu", ističe se u izvještaju.

Prema podacima u izvještaju, troškovi potrošene municije iznose oko 22,3 milijarde dolara, dok je Ameriku sukob sa Iranom koštao oko 33,4 milijarde dolara.

U periodu između 28. februara i 30. juna operacija "Epski bijes" izazvala je "manjak u strateškom inventaru i otkrila industrijska uska grla za dopunu municije", prenosi Srna.

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američka vojska

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saopštenje

Sjedinjene Američke Države

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