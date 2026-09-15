Tvrdnje medija da su ruske snage namjerno napale voz u kojem su se nalazili zapadni zvaničnici dio su preuveličane informativne kampanje čiji je cilj realizacija vojnih isporuka za Ukrajinu, rekla je portparol Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova.

Ona je ocijenila da je riječ o jeftinom marketinškom triku u vezi putovanja određenih političkih ličnosti u blizini voza koji je prevozio vojni teret i bio pogođen.

"Cilj ove informativne kampanje je očigledan - ponovo pokušati da se realizuju vojne isporuke za režim Vladimira Zelenskog plašenjem prosječnog Evropljanina navodnom `ruskom prijetnjom koja je na vratima NATO-a`", navela je Zaharova u saopštenju.

Ona je istakla da Kijev koristi zapadne političare i visoke zvaničnike kao "živi štit" kako bi prikrio svoje vojne transporte željeznicom, prenosi RIA Novosti.

"Javna upozorenja koja smo ranije izdali ostaju na snazi, zapadni političari i diplomate moraju racionalno da procijene rizike – posebno s obzirom na to da niko ne može da garantuje bezbjednost njihovih posjeta čiji je cilj da se udovolji Kijevu", rekla je Zaharova.

Ranije je javljeno da je ruski dron pogodio voz na granici Ukrajine i Poljske ubrzo pošto su tuda, drugom kompozicijom, prošli evropski bezbjednosni zvaničnici i bivši britanski premijer Boris Džonson.

Ukrajinski i strani mediji tvrde da su ruske oružane snage 13. septembra namjerno napale voz koji je prevozio Džonsona i bivšeg direktora američke Centralne obavještajne agencije Dejvida Petreusa, kao i zvaničnike nekoliko drugih zapadnih zemalja iz Kijeva, prenosi Srna.