KiM: Islamska zajednica naredila isticanje zastava OVK na džamijama

Islamska zajednica samoproglašenog Kosova donijela je odluku da na džamijama i drugim objektima ove vjerske zajednice sutra budu istaknute zastave terorističke OVK.

Osim na mjestima na kojima se zastave uobičajeno ističu, prema odluci Islamske zajednice, zastave terorističke OVK biće postavljene i na minaretima džamija na Kosovu i Metohiji.

Odluka je donesena na sastanku Predsjedništva Islamske zajednice Kosova, a potpisao ju je muftija Naim Trnava.

U Hagu će sutra biti izrečena prvostepena presuda u slučaju protiv četvorice bivših čelnika terorističke OVK Hašima Tačija, Kadrija Veseljija, Redžepa Seljimija i Jakupa Krasnićija.

Specijalizovani tužilac Kim Vest zatražila je 9. februara da sud optužene proglasi krivima po svih deset tačaka optužnice, na jedinstvene kazne od po 45 godina zatvora.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za ratne i zločine protiv čovječnosti nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih je najmanje 102 ubijeno.

Prema optužnici, žrtve su bila lica koja nisu podržavala tzv. OVK i to Srbi, Romi, Aškalije, ali i Albanci koji nisu podržavali terorističku OVK.

Za sutra su najavljeni albanski protesti podrške liderima terorističke OVK u Prištini i svim većim gradovima na Kosovu i Metohiji.

(Glas Srpske)