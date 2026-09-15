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Kaja Ostojić obrisala sve sa Instagrama, a onda najavila veliki povratak

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15.09.2026 17:57

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Каја Остојић пјевачица музика нови албум
Foto: Instagram/printscreen

Nakon što je uklonila sve objave s profila, pjevačica je emotivnom porukom otkrila da priprema novi album i otvara potpuno novo poglavlje u karijeri

Kaja Ostojić iznenadila je pratioce kada je iznenada obrisala sve objave sa svog Instagram profila. Njena odluka odmah je izazvala brojne reakcije i otvorila pitanje šta se krije iza ovog poteza.

Ubrzo je postalo jasno da pjevačica priprema nešto veliko. Nakon dvije decenije karijere i brojnih pjesama koje su obilježile njen put, Kaja uskoro predstavlja novi album.

Brisanje objava simbolično označava kraj jednog perioda i početak novog poglavlja. Pjevačica se potom oglasila emotivnom porukom i otkrila koliko joj ovaj projekat znači.

Godine iza nje

Kaja je navela da je od objavljivanja njenog prvog albuma prošlo 20 godina te da se za to vrijeme mnogo toga promijenilo.

– Prije dvadeset godina objavila sam svoj prvi album. Nisam tada mogla znati koliko života može stati između dva albuma i koliko verzija mene, koliko ljubavi, poraza, tišine, mraka i ponovnih početaka – poručila je, prenosi Avaz

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pjevačica Kaja

album

muzika

Instagram

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