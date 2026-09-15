Kaja Ostojić obrisala sve sa Instagrama, a onda najavila veliki povratak

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Nakon što je uklonila sve objave s profila, pjevačica je emotivnom porukom otkrila da priprema novi album i otvara potpuno novo poglavlje u karijeri
Kaja Ostojić iznenadila je pratioce kada je iznenada obrisala sve objave sa svog Instagram profila. Njena odluka odmah je izazvala brojne reakcije i otvorila pitanje šta se krije iza ovog poteza.
Ubrzo je postalo jasno da pjevačica priprema nešto veliko. Nakon dvije decenije karijere i brojnih pjesama koje su obilježile njen put, Kaja uskoro predstavlja novi album.
Brisanje objava simbolično označava kraj jednog perioda i početak novog poglavlja. Pjevačica se potom oglasila emotivnom porukom i otkrila koliko joj ovaj projekat znači.
Kaja je navela da je od objavljivanja njenog prvog albuma prošlo 20 godina te da se za to vrijeme mnogo toga promijenilo.
– Prije dvadeset godina objavila sam svoj prvi album. Nisam tada mogla znati koliko života može stati između dva albuma i koliko verzija mene, koliko ljubavi, poraza, tišine, mraka i ponovnih početaka – poručila je, prenosi Avaz
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Scena
2 h0
Scena
10 h0
Scena
10 h0
Scena
11 h0
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu