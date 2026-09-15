Darko Lazić se oštro oglasio nakon snimka napada na influenserku

Pjevač Darko Lazić oglasio se na svom Instagram profilu povodom medijskih natpisa koji su njegovo ime doveli u vezu sa influenserkom Kristinom Kikom Živković.

Nakon što je influenserka objavila uznemirujući snimak fizičkog napada koji je preživjela 31. maja, pojedini mediji su je predstavili kao blisku prijateljicu porodice Lazić na osnovu zajedničkih fotografija.

Folk pjevač je odlučno demantovao bilo kakvu bliskost ili povezanost sa navedenim slučajem i poručio da jedna fotografija ne može biti dokaz prijateljstva.

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"Na brojnim nastupima i privatnim proslavama fotografisao sam se sa velikim brojem ljudi i zaista ne mogu da pamtim svaku osobu sa kojom sam se fotografisao. Jedna fotografija ne može biti dokaz prijateljstva, bliskosti ili bilo kakvog posebnog odnosa," započeo je Lazić.

Pjevač je potom naglasio da ne želi da se njegovo ime zloupotrebljava niti navodi u kontekstu hronike.

"Zato zahtijevam da se moje ime više ne dovodi u potpuno pogrešan kontekst i da se od mene ne prave dio priča sa kojima nemam nikakve veze. Ja sam estradni umjetnik i želim da se o meni govori zbog moje muzike, pjesama, koncerata i nastupa, a ne kroz 'sivu hroniku', kriminal ili tuđe priče i konstrukcije. Ovim putem još jednom jasno demantujem bilo kakvu povezanost sa navodima koji su objavljeni i molim medije da moje ime ubuduće ne koriste u tom kontekstu," izričit je bio pevač.

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Podsjećanja radi, Kristina Kika Živković je javno objavila snimak napada i navela da je slučaj prijavila nadležnim organima, ističući da više ne želi da ćuti o nasilju koje je pretrpjela.