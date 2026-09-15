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Detalji zločina u Hrvatskoj: Osumnjičeni za ubistvo toliko drogiran da ne može da priča

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15.09.2026 09:44

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полиција Хрватска
Foto: MUP Hrvatske

Šibenska policija nastavlja kriminalističku istragu teškog ubistva i pokušaja ubistva u apartmanu u Šibeniku, gdje je noćas nožem ubijen 28-godišnjak, dok se 22-godišnja djevojka bori za život.

Kako saznaje Indeks, uhapšeni 24-godišnji osumnjičeni nalazi se pod snažnim uticajem droge.

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Zbog njegovog stanja policijski istražioci još uvijek ne mogu da obave razgovor sa njim niti da započnu zvanično ispitivanje, već se čeka da dođe sebi pod ljekarskim nadzorom u šibenskoj bolnici.

Prema nezvaničnim informacijama iz istrage, glavna radna verzija istražilaca jeste da se u iznajmljenom apartmanu odvijala narko-seansa, odnosno da su i žrtve i napadač konzumirali opojne droge prije nego što je došlo do napada. Šta je tačno bio okidač za brutalni sukob, u kojem je 24-godišnjak potegao nož, tek treba da bude utvrđeno.

Policija je dojavu o zločinu primila noćas oko 2.30 od zaposlenih u Hitnoj medicinskoj pomoći. Po dolasku na mjesto događaja, policajci su zatekli beživotno tijelo 28-godišnjaka, koji je iskrvario od zadobijenih ubodnih rana, kao i teško povrijeđenu 22-godišnjakinju.

Ona je sa višestrukim povredama hitno prevezena u Opštu bolnicu Šibenik, a njeno stanje je i dalje kritično.

Policajci su ubrzo nakon dojave pronašli i uhapsili osumnjičenog 24-godišnjaka na području grada. Iz policije je potvrđeno da je utvrđeno da je osumnjičeni noćas boravio u apartmanu zajedno sa žrtvama.

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Riječ je o osobi sa podebljim policijskim dosijeom. Šibenska policija je ranijih godina u više navrata postupala protiv njega i podnosila krivične prijave zbog imovinskog kriminala i zloupotrebe droga.

Uviđajem na mjestu događaja rukovodi županijska državna tužiteljka u Šibeniku, a osumnjičeni će biti priveden na kriminalističku istragu čim mu zdravstveno stanje to bude dozvolilo.

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Šibenik

Ubistvo

Policija

Hrvatska

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