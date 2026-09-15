Majka troje djece se srušila pred Hitnom: Vrata bila zaključana

Tridesetosmogodišnja majka troje djece srušila se u nesvijest ispred zaključanih vrata Hitne pomoći u Supetru i sada je u teškom stanju u splitskom KBC-u, prenose hrvatski mediji.

Kako navode, njen brat Dinko Barhanović ispričao je šta se dogodilo u subotu oko ponoći.

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"Da je samo neko bio u ambulanti, ja bih sada pričao sa svojom sestrom Andreom, umjesto što strepimo za njen život", kazao je on.

Njegova sestra ima troje djece, od kojih najmlađe ima šest mjeseci, a porodica čeka njen povratak, piše Dalmatinski portal.

Andrea se srušila ispred zaključane Hitne pomoći

Andrea Barhanović osjećala se loše zbog problema sa srcem i otišla je u Hitnu pomoć, ali je naišla na zaključana vrata.

"Nazvala je mene da se spustim do Hitne, sjurio sam se u tri minute. Kad sam došao, vidio sam kroz prozor praznu ambulantu, a ispred je netko ležao na podu. Bila je to moja sestra u nesvijesti, vani, na hladnom betonu. Ne mogu vam opisati taj osjećaj", ispričao je Dinko Barhanović.

Pokušavao je da je probudi i lupao po vratima ambulante. U pomoć su mu priskočila dva mladića i prijatelj Slaven Vujić.

"Zvali smo 112, oni su nas navodili što da radimo, kako da sestru oživljavamo", rekao je.

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U međuvremenu se okupilo još mještana, a tehničar koji te večeri nije radio čuo je povike i iz svoje kuće došao da otključa vrata. Uskoro je stigao i tim Hitne pomoći koji se vraćao sa druge intervencije.

"Nakon nekoliko minuta od dolaska pokazali su mi da su joj napipali puls i helikopterom je prebačena u KBC Split. Službeno kažu da je sve trajalo desetak minuta, ali sigurno je i više od toga", dodao je Barhanović.

Barhanović ističe da ništa ne zamjera ljekarki i osoblju Hitne pomoći, ali je kritičan prema sistemu.

"Cijeli Brač ima dva tima Hitne pomoći, od kojih je jedan s doktorom. Kako se može dogoditi da mjesto koje broji na hiljade ljudi u turističkoj sezoni ima zatvorena vrata ambulante? Ko se igra s našim životima?" pita se on.

Zbog ovog slučaja pisao je gradonačelnici Supetra Ivani Marković, direktoru Zavoda za hitnu medicinu Leu Luetiću, Splitsko-dalmatinskoj županiji i predsjednici saborskog Odbora za zdravstvo Ivani Kekin. U pismu je pozvao na hitne promjene i poručio da stanovnici ostrva ne smiju da budu zanemareni.

"Iza 'malog broja' na papiru stoje ljudi. Stoje majke, očevi, djeca, porodice. Stoje životi. Moja porodica moli i nada se. A ja odbijam šutjeti. Ne želim da se ova tragedija pretvori u samo još jedan slučaj o kojem će se govoriti nekoliko dana, a zatim zaboraviti", dio je njegovog pisma.

Naglasio je da nije član nijedne stranke, već samo želi da se stvari pokrenu.

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Svjedok: Deset minuta bila je bez znakova života

Događaj je na Fejsbuku opisao i Slaven Vujić.

"Negdje oko ponoći sam šetao nedaleko od bolnice u Supetru, što inače nikad ne radim, ali sticajem okolnosti baš tu veče sam bio tamo. Čuo sam povike upomoć i potrčao prema Hitnoj pomoći gdje sam zatekao dva momka koja su lupala po staklima bolnice dozivajući pomoć. Tu je bio i moj sugrađanin Dinko, a na tlu je beživotno ležala njegova sestra. Razumio sam da u Hitnoj nema nikog pa sam opipao puls, kojeg nije bilo. Nije bilo druge nego preuzeti odgovornost i početi sa reanimacijom. Andreino tijelo je bilo bez znakova života, rekao bih punih deset minuta postupka.

Za to vrijeme sam vikao da se ne predaje i molio Boga za pomoć. Dobio sam blagi puls koji je opet nestao, ali ja sam u srcu znao da će se on vratiti. Nije potrebno da prepričavam sve detalje, samo ću reći da su meni te minute bile kao vječnost", napisao je Vujić.

Žena još uvek u teškom stanju

"Andrein brat Dinko je cijelo vrijeme bio na telefonu kako bi stručna pomoć stigla čim prije; bio je u teškom stresu, ali svejedno je dao veliki doprinos u spašavanju svoje sestre. Nakon nekog vremena pojavio se naš sumještanin, tehničar Hitne, te smo zajedno nastavili s oživljavanjem do dolaska tima Hitne pomoći. U tom trenutku Andrea je bila bez znakova života, ali su je nakon nekoliko minuta uspješno stabilizirali. Ja samo mogu reći da sam prvi put u životu u rukama držao beživotno tijelo i od te noći nisam isti čovjek. Ja sam Andrei dao sve kao čovjek i vjernik, a ostalo je bilo u Božjim rukama i slava Bogu da je u njenom tijelu nanovo život. Jedina moja želja je da se Andrea vrati svojoj djeci i mužu. Trenutno je njeno stanje još uvijek teško, ali svakodnevno pokazuje obećavajuće znakove oporavka. Kako sam znao da će nam se vratiti, tako znam da će doći nazad svojoj porodici", napisao je Vujić.

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Zavod objasnio zašto u Hitnoj nije bilo dežurnog tima

Direktor Zavoda za hitnu medicinu doktor Leo Luetić potvrdio je da se događaj zbio u noći sa 5. na 6. septembar. Objasnio je da je dežurni tim T1 hitne medicine bio na povratku sa druge intervencije.

"Kad je medicinska prijavno-dojavna jedinica dobila poziv da se pacijentkinja srušila, alarmirali su navedeni službujući T1 tim koji je do pacijentkinje pod rotacijom stigao za 8 minuta i reanimirao ju. Pozvao je helikopter i pacijentkinja je transportovana u KBC", rekao je Luetić.

Istakao je i da je za Supetar tokom sezone formiran dodatni tim koji radi od 10 do 22 časa, a finansira ga Zavod zbog povećanog broja intervencija.

Andrea Barhanović je u bolnici, gdje joj je uz srčane probleme dijagnostikovana i upala pluća, zbog čega je priključena na respirator. Njen brat zahvalio je saborskoj poslanici Danici Baričević na brzoj reakciji i ponuđenoj pomoći nakon što je saznala za događaj, prenosi Indeks.hr.