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Izbio požar u zgradi u Zadru: Povrijeđeno dijete (3)

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14.09.2026 22:07

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Ватра (или огањ) је процес брзог оксидационог сагоријевања неког материјала, који прате ослобађање топлоте, свјетлости и гасова. То је једно од најважнијих открића и природних феномена који су обликовали историју човјечанства и живот на Земљи.
Foto: pexels/Anna Kester

U požaru koji je večeras izbio na četvrtom spratu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je povrijeđeno dijete (3).

Oni je odmah nakon dolaska u Opšu bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja, potvrdio je dr. Nedjeljko Jović, pomoćnik direktora zadarske bolnice, prenosi Zadarski list.

Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo opekotine na između 40 i 60 odsto tijela, kao i inhalacijske opekotine nastale udisanjem vrućeg vazduha.

Životno je ugroženo, a ljekari pripremaju hitan transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, koja je centralni nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj.

Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate. Više informacija o samom događaju, kao i o stanju drugih osoba koje su se eventualno nalazile u stanu, biće poznato nakon završetka intervencije i obrade svih podataka.

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Dijete

povrijeđeno dijete

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