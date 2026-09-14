Izbio požar u zgradi u Zadru: Povrijeđeno dijete (3)

U požaru koji je večeras izbio na četvrtom spratu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je povrijeđeno dijete (3).

Oni je odmah nakon dolaska u Opšu bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja, potvrdio je dr. Nedjeljko Jović, pomoćnik direktora zadarske bolnice, prenosi Zadarski list.

Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo opekotine na između 40 i 60 odsto tijela, kao i inhalacijske opekotine nastale udisanjem vrućeg vazduha.

Životno je ugroženo, a ljekari pripremaju hitan transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, koja je centralni nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj.

Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate. Više informacija o samom događaju, kao i o stanju drugih osoba koje su se eventualno nalazile u stanu, biće poznato nakon završetka intervencije i obrade svih podataka.