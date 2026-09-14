Izbio požar u zgradi u Zadru: Povrijeđeno dijete (3)

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
U požaru koji je večeras izbio na četvrtom spratu stambene zgrade u Ulici Franka Lisice 2B u Zadru teško je povrijeđeno dijete (3).
Oni je odmah nakon dolaska u Opšu bolnicu Zadar smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja, potvrdio je dr. Nedjeljko Jović, pomoćnik direktora zadarske bolnice, prenosi Zadarski list.
Prema njegovim riječima, dijete je zadobilo opekotine na između 40 i 60 odsto tijela, kao i inhalacijske opekotine nastale udisanjem vrućeg vazduha.
Životno je ugroženo, a ljekari pripremaju hitan transport u Kliniku za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj, koja je centralni nacionalni referentni centar za traumatizam i liječenje najteže opečene djece u Hrvatskoj.
Okolnosti izbijanja požara zasad nisu poznate. Više informacija o samom događaju, kao i o stanju drugih osoba koje su se eventualno nalazile u stanu, biće poznato nakon završetka intervencije i obrade svih podataka.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Region
4 h0
Društvo
7 h0
BiH
10 h0
BiH
13 h0
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
7 h0
Region
10 h0
Najnovije
Najčitanije
22
57
22
56
22
52
22
51
22
47
Trenutno na programu