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Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

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14.09.2026 11:13

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пруга илустрација
Foto: ATV

Željeznice FBiH su saopštile da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo – Čapljina – Sarajevo.

Stručne ekipe i nadležne službe ŽFBiH nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema.

Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu.

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Putnički saobraćaj biće ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje.

"Željeznice FBiH svjesne su koliko ova obustava otežava putovanje i kakve probleme predstavlja za putnike te im zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Čim se steknu uslovi, učinićemo sve da se putnički saobraćaj ponovo uspostavi u najkraćem mogućem roku. Povodom neprovjerenih i netačnih navoda koji su se pojavili na pojedinim portalima, ističemo da će Željeznice FBiH blagovremeno informisati javnost o novim informacijama. Napominjemo da nam je prioritet sigurnost putnika", navodi se u saopštenju Željeznica FBiH.

(Kliks)

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željeznica

FBiH

Vozovi

obustavljen saobraćaj

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