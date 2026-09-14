Dječak izbo nožem učenicu u školskom toaletu: Evo zbog čega neće biti osuđen

Malezijski tinejdžer optužen za ubistvo 16-godišnje učenice Jap Šing Ksuen, koju je kao 14-godišnjak nasmrt izbo nožem u toaletu njihove srednje škole na periferiji Kuala Lumpura, oslobođen je optužbe nakon što je sudija utvrdio da u vrijeme zločina nije bio uračunljiv, ali je naložio njegovo zadržavanje i liječenje u psihijatrijskoj bolnici.

Šizofrenija i deluzije od devete godine

Odbrana tokom suđenja nije osporavala da je dječak, čiji identitet prema malezijskom zakonu ne može biti objavljen jer je maloljetan, ubio djevojčicu, već je tvrdila da godinama ima ozbiljne probleme sa mentalnim zdravljem, dok je psihijatar kao stručni svjedok naveo da boluje od šizofrenije i da mentalne poteškoće i deluzije ima od devete godine, a njegovo stanje dodatno se pogoršalo tokom pandemije i nakon povratka u školu.

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Sud je odlučio da tinejdžer ostane u psihijatrijskoj ustanovi sve dok stručnjaci ne procijene da je sposoban za povratak u društvo, vjerovatno uz godišnje procjene njegovog stanja, dok je jedan od advokata odbrane nakon presude rekao da je dječak djelovao “emocionalno neutralno”, ali da razumije šta se događa i da je riječ o veoma ozbiljnoj stvari.

Slučaj pokrenuo raspravu o društvenim mrežama

Ubistvo je duboko potreslo Maleziju i podstaklo nacionalnu raspravu o uticaju društvenih mreža na djecu, posebno nakon što je na internetu procurila poruka pronađena kod dječaka poslije hapšenja, a policija je ranije sumnjala da su društvene mreže mogle uticati na njega, zbog čega su pojedini slučaj upoređivali sa Netfliksovom serijom “Adolescence”, koja se bavi ubistvom učenice i onlajn radikalizacijom mladih prenosi bbc.

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Premijer Anvar Ibrahim prošle godine je, govoreći o ovom i drugim slučajevima nasilja u školama, izjavio da “gotovo svi ovi problemi proizlaze iz korištenja mobilnih telefona i društvenih mreža” i najavio strože mjere, nakon čega je Malezija uvela nova pravila za zaštitu djece od štetnih sadržaja, uključujući zabranu otvaranja naloga na velikim društvenim mrežama za mlađe od 16 godina koja je na snazi od juna.