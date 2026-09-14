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Vozači, oprez! Mijenjaju se pravila - kazne za prekršaje stižu direktno na granicu

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14.09.2026 11:07

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Човјек вози сеоским путем у сумрак, приказујући путовање и истраживање.
Foto: Vanя Martincev/Pexels

Vozači bi tako elektronskim putem dobijali obavještenje o prekršaju, a kaznu bi mogli da plate znatno brže nego do sada.

Novi sistem neće se odnositi samo na vozila registrovana u Bugarskoj.

Planirano je da kamere registruju i automobile sa stranim registarskim oznakama, dok bi kazne vozačima koji su samo u tranzitu kroz Bugarsku mogle da budu naplaćene prilikom izlaska iz zemlje, odnosno na granici.

To bi moglo da bude značajno i za vozače iz Srbije koji preko Bugarske putuju ka drugim destinacijama.

Bugarske vlasti planiraju i donošenje propisa koji će omogućiti lokalnim samoupravama da nabavljaju kamere za mjerenje brzine povezane direktno sa jedinstvenim sistemom Ministarstva unutrašnjih poslova.

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Kada je riječ o vožnji pod dejstvom alkohola i narkotika, vlasti najavljuju da sankcije ostaju veoma stroge i da mogu uključivati i oduzimanje vozila.

Prave i šest novih poligona za vozače

Reforma predviđa i izgradnju šest savremenih poligona za obuku vozača širom Bugarske.

Mladi vozači trebalo bi na njima da prolaze obuku u uslovima što sličnijim stvarnim situacijama u saobraćaju – između ostalog, vježbaće kontrolu vozila na mokrom asfaltu i u situacijama kada dolazi do akvaplaninga.

Poligoni će moći da se koriste i za dodatnu obuku iskusnijih vozača.

Cilj čitave reforme, poručuju bugarske vlasti, jeste smanjenje broja saobraćajnih nesreća i poginulih na putevima, kao i stvaranje sistema u kojem će policija imati informacije o rizičnim vozilima i vozačima praktično u realnom vremenu, prenosi Dunav.most.

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Tagovi :

saobraćaj i granice

pravila

saobraćajni prekršaj

Bugarska

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