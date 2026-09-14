Za život na ovom ostrvu država nudi 5.000 evra, a za svako dijete još po 1.000 evra

Život na malom grčkom ostrvu, more na nekoliko minuta od kuće i još nekoliko hiljada evra godišnje od države - zvuči gotovo kao jedan od oglasa koji obećavaju novac ljudima spremnim da započnu novi život daleko od velikih gradova.

Ovoga puta, međutim, iza ponude stoji grčka država.

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Grčki premijer Kirijakos Micotakis najavio je poseban paket mjera kojim Atina želi da zadrži postojeće i privuče nove stalne stanovnike na Kastelorizo, malo ostrvo na krajnjem jugoistoku zemlje, tik uz tursku obalu, kako prenosi turski Glas države.

Najatraktivniji dio programa je veoma konkretan - 5.000 evra godišnje po domaćinstvu. I to nije sve.

Za svako maloljetno dijete iznos se povećava za dodatnih 1.000 evra godišnje. Tako bi, na primjer, porodica sa dvoje maloljetne djece mogla da računa na 7.000 evra godišnje podrške. Novac će biti oslobođen poreza i ne može biti predmet zaplene.

Postoji jedan glavni uslov

Program ipak nije zamišljen za one koji bi na ostrvu proveli nekoliko ljetnih mjeseci i potom uzeli novac.

Osnovni uslov za ostvarivanje prava na pomoć jeste najmanje jedna puna godina boravka na Kastelorizu.

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Za ljude koji već stalno žive na ostrvu prve isplate planirane su početkom 2027. godine, dok bi oni koji se tek dosele na pomoć mogli da računaju od 2028. godine. Podrška bi potom trebalo da se isplaćuje svake naredne godine.

Detaljnije uslove programa tek treba da objavi grčko Ministarstvo nacionalne ekonomije.

Posebnih 5.000 evra i za zaposlene

Grčka ima još jedan problem - kako na udaljenom ostrvu obezbijediti dovoljno ljekara, nastavnika, policajaca i drugih zaposlenih u javnim službama.

Zbog toga je najavljena i posebna trajna stimulacija od 5.000 evra godišnje za zaposlene u javnim službama, pripadnike bezbjednosnih službi i vojske koji rade na Kastelorizu.

Za dio javnih službenika država planira i obezbjeđivanje kvalitetnog smještaja. Već se grade i obnavljaju kuće namijenjene zdravstvenim radnicima, nastavnicima i drugim zaposlenima koji dođu na ostrvo.

Raj za turiste, izazov za život tokom cijele godine

Kastelorizo je jedno od najmanjih naseljenih grčkih ostrva i nalazi se na samom istočnom rubu zemlje, veoma blizu turske obale.

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Upravo njegova udaljenost od ostatka Grčke čini svakodnevni život znatno drugačijim od odmora na popularnim ostrvima poput Krita, Rodosa ili Krfa.

Zbog toga država paralelno sa finansijskim podsticajima ulaže u infrastrukturu.

Planirano je ukupno 37 projekata vrijednih oko 27 miliona evra, među kojima su radovi na luci, vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, upravljanju otpadom, obnovljivim izvorima energije i drugim sistemima neophodnim za svakodnevni život.

Predviđeno je i dodatno subvencionisano trajektno povezivanje ostrva.

Cilj da se izgradi održiva zajednica

Cilj čitavog paketa zato nije samo da Kastelorizo bude mjesto na koje turisti dolaze tokom ljeta, već da na njemu tokom cijele godine postoji održiva lokalna zajednica.

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A za porodicu koja je spremna da veliki grad zamijeni životom na jednom od najudaljenijih grčkih ostrva, država je sada stavila i vrlo konkretnu cijenu na tu odluku - najmanje 5.000 evra godišnje.

(Telegraf.rs)