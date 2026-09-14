Minić: Pod istom trobojkom Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno

Foto: ATV/Branko Jović

Slobodu čuvamo, jedinstvo živimo, a pod istom trobojkom Republika Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.

"Jedinstvo. Sloboda. Zastava. Tri riječi u kojima su naša istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze. Pamtimo. Poštujemo. Čuvamo. Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks. Jedinstvo. Sloboda. Zastava.

Tri riječi u kojima su naša istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze.

Slobodu čuvamo, jedinstvo živimo, a pod istom trobojkom Republika Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno.

Pamtimo. Poštujemo. Čuvamo.

Srećan Dan srpskog… — Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026

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