Minić: Pod istom trobojkom Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno

Autor:ATV redakcija
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Slobodu čuvamo, jedinstvo živimo, a pod istom trobojkom Republika Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno, istakao je premijer Republike Srpske Savo Minić.
"Jedinstvo. Sloboda. Zastava. Tri riječi u kojima su naša istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze. Pamtimo. Poštujemo. Čuvamo. Srećan Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.
Jedinstvo. Sloboda. Zastava.— Savo Minić (@minic_savo) September 14, 2026
Tri riječi u kojima su naša istorija, žrtva predaka i zavjet generacijama koje dolaze.
Slobodu čuvamo, jedinstvo živimo, a pod istom trobojkom Republika Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno.
Pamtimo. Poštujemo. Čuvamo.
Srećan Dan srpskog…
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