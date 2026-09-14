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Dodik: Tramp ne dijeli narode - on ih ohrabruje da vjeruju u sebe

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14.09.2026 09:50

Komentari:

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Foto: ATV

Predsjednik Amerike Donald Tramp je u Dablinu još jednom dokazao da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.

"On ne dijeli narode - on ih ohrabruje da vjeruju u sebe, svoje pravo na suverenost i slobodu. Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski i u skladu s politikom prava naroda na samoopredjeljenje", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Upitao je ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi?

"Takođe, današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Kardifu, na kome će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije. Na prostoru Balkana politika Londona je donijela mnogo zla i nesreće. Podsticali su podjele, sijali mržnju i netrpeljivost, dijelili lekcije, a kršili sve principe. London više nije globalna sila, a to me posebno raduje", dodaje Dodik.

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Tagovi :

Donald Tramp

Milorad Dodik

Sjedinjene Američke Države

Republika Srpska

Komentari (6)

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