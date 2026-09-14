Dodik: Tramp ne dijeli narode - on ih ohrabruje da vjeruju u sebe

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Amerike Donald Tramp je u Dablinu još jednom dokazao da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
"On ne dijeli narode - on ih ohrabruje da vjeruju u sebe, svoje pravo na suverenost i slobodu. Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski i u skladu s politikom prava naroda na samoopredjeljenje", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Upitao je ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi?
Predsjednik Tramp @realDonaldTrump je u Dablinu još jednom dokazao da veliki državnici mijenjaju svijet hrabrošću da razumiju druge.
On ne dijeli narode - on ih ohrabruje da vjeruju u sebe, svoje pravo na suverenost i slobodu.
Njegov stav da spajanje Sjeverne Irske i Irske predstavlja najprirodniji potez svih vremena je vizionarski i u skladu s politikom prava naroda na samoopredjeljenje.
Ako se njemački narod ujedinio, zašto to pravo ne bi imali i drugi narodi?
Takođe, današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Kardifu, na kome će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije.
Na prostoru Balkana politika Londona je donijela mnogo zla i nesreće.
Podsticali su podjele, sijali mržnju i netrpeljivost, dijelili lekcije, a kršili sve principe.
London više nije globalna sila, a to me posebno raduje.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 14, 2026
"Takođe, današnji sastanak lidera Škotske, Velsa i Sjeverne Irske u Kardifu, na kome će potpisati sporazum čiji je cilj uspostavljanje nezavisnosti od Velike Britanije, govori da se bliži kraj eri dominacije i kolonizacije. Na prostoru Balkana politika Londona je donijela mnogo zla i nesreće. Podsticali su podjele, sijali mržnju i netrpeljivost, dijelili lekcije, a kršili sve principe. London više nije globalna sila, a to me posebno raduje", dodaje Dodik.
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