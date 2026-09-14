Obilježavanje Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.