Obilježavanje Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

Autor:ATV redakcija
Komentari:3
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.
Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.
Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
4 h20
Republika Srpska
4 h0
Republika Srpska
15 h4
Najnovije
Najčitanije
11
25
11
21
11
13
11
13
11
12
Trenutno na programu