Logo

Obilježavanje Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 07:10

Komentari:

3
Обиљежавање Дана српског јединства и националне заставе

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Iz Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Banjaluka

Komentari (3)

Više iz rubrike

предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Jača od svih granica - zastava koja spaja Srbiju i Srpsku

4 h

3
Подржавао Станивуковића и Бланушу, сада тражи укидање Српске

Republika Srpska

Podržavao Stanivukovića i Blanušu, sada traži ukidanje Srpske

4 h

20
Забрањује се: Данас на снази наредбе МУП-а Српске

Republika Srpska

Zabranjuje se: Danas na snazi naredbe MUP-a Srpske

4 h

0
Синиша Каран

Republika Srpska

Karan za ATV: Jedinstvo je sačuvalo srpski narod

15 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

25

Minić: Pod istom trobojkom Srpska i Srbija stoje zajedno i ponosno

11

21

Teška nesreća u Gradišci, udaren pješak

11

13

Muškarac teško povrijeđen u novom napadu ajkule, plaža zatvorena

11

13

Zbog posljedica požara obustavljen željeznički putnički saobraćaj

11

12

Gdje su nestali? Obilježavanje Dana nestalih i poginulih u Banjaluci

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima