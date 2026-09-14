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Oglasio se Jozinović, poslao jasnu poruku: Ovo je moj odgovor na sve

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14.09.2026 07:50

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Пјевач Јаков Јозиновић
Foto: Youtube/ Blic TV

Popularni mladi pjevač Jakov Jozinović oglasio se nakon nastupa na 61. Vinkovačkim jesenima, koji je privukao veliki broj ljudi, ali je prethodno izazvao i negodovanje dijela javnosti.

Razlog za nezadovoljstvo dijela građana bio je Jozinovićev koncert u novosadskoj dvorani "Spens", kojem se protivio dio hrvatske braniteljske javnosti.

Jozinović je u subotu na društvenim mrežama objavio fotografiju prepunog trga u rodnim Vinkovcima, navodeći da je njegov nastup pratilo više od 25.000 ljudi.

"Više od 25.000 ljudi u mom rodnom gradu. Moj najposjećeniji koncert u karijeri", poručio je Jozinović.

Jozinović se zahvalio svojim sugrađanima, ističući ljubav i podršku koju je osjetio tokom nastupa.

"Moja Vinkulja, moji sugrađani, koji su došli i pokazali šta je ljubav i koliko zajedno letimo za ova čuda", napisao je mladi pjevač.

"Ovo je moj odgovor na sve", poručio je Jozinović.

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Jakov Jozinović

Pjevač

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