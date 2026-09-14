Za 350 evra mjesečno u ovoj zemlji živi kao kraljica: "Ručam za 1 evro, pogledajte kako je lijepo"

Ova medicinska sestra u martu 2023. odlučila je da godinu dana putuje svijetom. Nakon što je obišla desetak zemalja, godinu dana kasnije prelomila je i iznajmila stan na Tajlandu.

Međutim, 2025. ponovo je spakovala svoje stvari i otisnula se na put. Jedna od destinacija bio je i Vijetnam.

Iako je inicijalno planirala da ostane svega tri nedjelje, tamo je "zaglavila" čak tri mjeseca. Naime, kada je sletjela u Vijetnam, shvatila je da u pasošu gotovo više nema mjesta za nove pečate, pa su joj u konzulatu Ujedinjenog Kraljevstva rekli da mora da čeka tri mjeseca kako bi dobila novi.

Iznenadna promjena plana nije je pokolebala. Ova kreatorka digitalnog sadržaja za putovanja otkrila je da se nalazi u prelijepoj zemlji sa troškovima na kojima bi joj pozavideli svi Evropljani. U jednom od TikTok videa opisala je da se u Vijetnamu može sasvim pristojno stanovati za oko 300 funti mjesečno, odnosno približno 350 evra.

Luksuzni stan uz plažu za oko 350 evra, sendvič za evro

"Da li ste znali da možete živjeti u Vijetnamu za manje od 300 funti (oko 345 evra) mejsečno? Da li je teško ovdje naći stan? Toliko je mnogo stambenih kompleksa u mjestu Da Nang, koji se nalaze odmah pored plaže. Imaju bazene na krovovima, izgledaju kao da bi trebalo da platite 1.000 do 2.000 funti (oko 1.150 do 2.300 evra). Ali ne. Ja sam trenutno na glavnoj plaži u Da Nangu, pogledajte kako je lepo", govori u videu.

Zatim ljudima savetuje da ne traže smeštaj na Airbnb-u.

"Koristite Fejsbuk Marketplejs jer možete dobiti stan za doslovno pola cijene. Samo im pošaljete poruku sa datumima u kojima planirate da boravite i puno ljudi će vam iznajmiti stan iz mjeseca u mjesec. Morate sebi dati vremena nekih par nedjelja kako biste našli stan koji vam se sviđa. Ja plaćam 490 funti (oko 565 evra). Mnogi mi pišu da ovdje možete stanovati za 150 funti (oko 175 evra) mesečno. Ovo je raj na zemlji", poručuje ona.

Mnoge su iznenadile i cene hrane. Naime, Kejsi je pokazala da je sendvič pojela za 1 funtu, što bi bilo oko 1,17 evra. Zapadnjačka hrana je nešto skuplja i košta oko 4 funte, odnosno oko 4,70 evra. Za prevoz, uglavnom koristeći aplikaciju Grab, troši 20-ak funti nedjeljno. Na slobodne aktivnosti poput sportske rekreacije i izleta troši dodatnih 30 funti, piše Telegraf.